Мангистауские наездники опережают соперников на республиканском конном марафоне

Финишировали всадники около семи вечера. За два дня наездники проехали 200 километров - от Астаны до села Баршино Карагандинской области.С общим результатом 16 часов 43 минуты сборная Мангистауской области занимает 1-е место. На 2-м месте расположились соперники из Жетысу, на 3-м-команда из Актобе.На второй день соревнований вышли из состязаний команды из Атырауской, Павлодарской и Акмолинской областей.На 12-дневную гонку, марафон-байгу из Мангистауской области отправились 5 всадников на 10 лошадях. Регион представляют всадники: Ермагамбетов Ербол, Дуйсенбай Руслан, Тукымбай Нурсагын, Батырбек Камысбаев, Етреков Абиш.«Ұлы Дала Жорығы» - первый общереспубликанский конный марафон, охватывающий 6 регионов страны (столицу, Акмолинскую, Карагандинскую, Улытаускую, Кызылординскую, Туркестанскую области). С 18 по 29 сентября марафонцы преодолеют более 1200 километров от столицы до Туркестана.