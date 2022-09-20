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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:33

Просмотров: 68

Мангистауские наездники опережают соперников на республиканском конном марафоне

В первый день республиканского конного марафона-байги «Ұлы Дала Жорығы» около ста всадников в семь утра вышли из села Каражар близ Астаны и направились в Коргалжын, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

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Финишировали всадники около семи вечера. За два дня наездники проехали 200 километров - от Астаны до села Баршино Карагандинской области.

С общим результатом 16 часов 43 минуты сборная Мангистауской области занимает 1-е место. На 2-м месте расположились соперники из Жетысу, на 3-м-команда из Актобе.

На второй день соревнований вышли из состязаний команды из Атырауской, Павлодарской и Акмолинской областей.

На 12-дневную гонку, марафон-байгу из Мангистауской области отправились 5 всадников на 10 лошадях. Регион представляют всадники: Ермагамбетов Ербол, Дуйсенбай Руслан, Тукымбай Нурсагын, Батырбек Камысбаев, Етреков Абиш.

«Ұлы Дала Жорығы» - первый общереспубликанский конный марафон, охватывающий 6 регионов страны (столицу, Акмолинскую, Карагандинскую, Улытаускую, Кызылординскую, Туркестанскую области). С 18 по 29 сентября марафонцы преодолеют более 1200 километров от столицы до Туркестана.




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