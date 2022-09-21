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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:38

Просмотров: 838

Нового акима назначали в селе Баутино

На должность акима села Баутино назначен Еркебулан Жеткизгенов, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото пресс-службы ЦОК
Сегодня, 21 сентября 2022 года,.ы решением Тупкараганской районной избирательной комиссии на должность акима села Баутино назначен Еркебулан Жеткизгенов.

Еркебулан Жеткизгенов родился 6 сентября 1985 года в Форт-Шевченко.

В 2007 году окончил университет им. Ш. Есенова по специализации «Юриспруденция», в 2018 году получил степень магистра «Экономики и бизнеса».

Трудовой путь начал в 2007 году районном отделе государственной службы Мангистауского областного филиала государственной корпорации «Правительство для граждан». Проработал до 2012 года инспектором Тупкараганского районного отдела государственной службы. Далее с 2012–2014 года работал супервайзером в данной сфере. С 2014 года занимал различные руководящие должности.

Нового акима назначали в селе Баутино



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