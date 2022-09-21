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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 19:52

Просмотров: 499

В плачевном состоянии: жители 12 микрорайона Актау пожаловались на ужасное состояние футбольного поля

Жителей 12 микрорайона возмутило состояние футбольного поля, которое расположено на територии школы № 12. По словам горожан, футбольное поле находится в плачевном состоянии.

Фото очевидцев
Жильцы 66 дома в 12 микрорайоне обратились в редакцию с жалобой на ужасное состояние искусственного покрытия футбольного поля, на котором опасно играть.

В плачевном состоянии: жители 12 микрорайона Актау пожаловались на ужасное состояние футбольного поля


В плачевном состоянии: жители 12 микрорайона Актау пожаловались на ужасное состояние футбольного поля


- Футбольное поле и спортивная площадка на территории школы № 12 находятся в ужасном состоянии. Искусственное покрытие на футбольном поле все в дырках. Кругом торчат железные штыри. На моих глазах травмы получили уже два ребенка играя на футбольном поле. Здесь невозможно играть детям, это небезопасно, - жалуются жители Актау.

В плачевном состоянии: жители 12 микрорайона Актау пожаловались на ужасное состояние футбольного поля


В плачевном состоянии: жители 12 микрорайона Актау пожаловались на ужасное состояние футбольного поля


В плачевном состоянии: жители 12 микрорайона Актау пожаловались на ужасное состояние футбольного поля


В плачевном состоянии: жители 12 микрорайона Актау пожаловались на ужасное состояние футбольного поля


Жители также обеспокоены накренившимся фонарным столбом на территории школы.

В плачевном состоянии: жители 12 микрорайона Актау пожаловались на ужасное состояние футбольного поля


- Этот столб еле держится, мы не знаем подведен к нему ток или нет. Но, мы очень боимся, что может пострадать ребенок какой-нибудь, как это произошло возле школы-лицея №7 в 5 микрорайоне в 2021 году. Ребёнок погиб от удара током, взявшись за фонарный столб. Возмущает, что администрация школы не следит за состоянием территории,- говорят жители 66 дома в 12 микрорайоне.

В плачевном состоянии: жители 12 микрорайона Актау пожаловались на ужасное состояние футбольного поля


В плачевном состоянии: жители 12 микрорайона Актау пожаловались на ужасное состояние футбольного поля


Жители Актау просят чиновников обратить внимание и принять меры по улучшению состояния территории школы.

В городском акимате обещали прокомментировать жалобу горожан.



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