В плачевном состоянии: жители 12 микрорайона Актау пожаловались на ужасное состояние футбольного поля

Жильцы 66 дома в 12 микрорайоне обратились в редакцию с жалобой на ужасное состояние искусственного покрытия футбольного поля, на котором опасно играть.- Футбольное поле и спортивная площадка на территории школы № 12 находятся в ужасном состоянии. Искусственное покрытие на футбольном поле все в дырках. Кругом торчат железные штыри. На моих глазах травмы получили уже два ребенка играя на футбольном поле. Здесь невозможно играть детям, это небезопасно, - жалуются жители Актау.Жители также обеспокоены накренившимся фонарным столбом на территории школы.- Этот столб еле держится, мы не знаем подведен к нему ток или нет. Но, мы очень боимся, что может пострадать ребенок какой-нибудь, как это произошло возле школы-лицея №7 в 5 микрорайоне в 2021 году. Ребёнок погиб от удара током, взявшись за фонарный столб. Возмущает, что администрация школы не следит за состоянием территории,- говорят жители 66 дома в 12 микрорайоне.Жители Актау просят чиновников обратить внимание и принять меры по улучшению состояния территории школы.В городском акимате обещали прокомментировать жалобу горожан.