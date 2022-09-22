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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:04

Просмотров: 694

В Мангистау обещают запустить на линии автобусы с видеокамерами и кондиционерами

Новый общественный автотранспорт планируют доставить в регион в ближайший месяц. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области со ссылкой на пресс-службу акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» (АО «СПК «Каспий»).

Фото предоставлено Центром общественный коммуникаций области
В течение октября 16 пассажирских автобусов производства карагандинского завода «Qaz Techna» пополнят автопарк города.

- Аналогов данных автобусов в других регионах страны нет. Новые модели для организации комфортных перевозок пассажиров впервые приобрело АО «СПК «Каспий», - сказал Алтынбек Аманчаев, директор департамента управления активами и инвестициями корпорации.

В Мангистау обещают запустить на линии автобусы с видеокамерами и кондиционерами


Вместимость новых автобусов составляет 78 мест. Каждая единица общественного автотранспорта марки Yutong оснащена пятью камерами видеонаблюдения, GPS-приборами и кондиционерами.

- Автобусы приобретены в рамках проекта АО «СПК «Каспий» с целью обновления автобусного парка Актау и Мангистауского региона на условиях лизинга сроком на семь лет. Ранее в рамках данного проекта 12 автобусов были введены в эксплуатацию для обновления маршрута №2 в Актау, - подытожил Алтынбек Аманчаев.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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  • Дизель
 Argallo (Посетители) Сегодня, 20:18
На маршруте №2 автобусы без кондиционера. Там только вентиляторы гоняют и в салоне ужасная влажность из-за этого.
 
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  • Дизель
 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:00
В течение октября 16 пассажирских автобусов производства карагандинского завода «Qaz Techna» пополнят автопарк города.

Интересно!, из каких комплектующих деталей, И!, чего производства собирают шахтёры Караганды?!...
От братьев китайцев подарки получают...My Webpage... А!, на бортах можно наклеить любую надпись и в "Караганде"...

Все мы ходим под богом.
 
 

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