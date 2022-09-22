В Мангистау обещают запустить на линии автобусы с видеокамерами и кондиционерами

В течение октября 16 пассажирских автобусов производства карагандинского завода «Qaz Techna» пополнят автопарк города.- Аналогов данных автобусов в других регионах страны нет. Новые модели для организации комфортных перевозок пассажиров впервые приобрело АО «СПК «Каспий», - сказал Алтынбек Аманчаев, директор департамента управления активами и инвестициями корпорации.Вместимость новых автобусов составляет 78 мест. Каждая единица общественного автотранспорта марки Yutong оснащена пятью камерами видеонаблюдения, GPS-приборами и кондиционерами.- Автобусы приобретены в рамках проекта АО «СПК «Каспий» с целью обновления автобусного парка Актау и Мангистауского региона на условиях лизинга сроком на семь лет. Ранее в рамках данного проекта 12 автобусов были введены в эксплуатацию для обновления маршрута №2 в Актау, - подытожил Алтынбек Аманчаев.