«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 22 Сентября
+24...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.73 KZT
  • €1 = 474.19 KZT
  • 1 RUB = 7.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:48

Просмотров: 618

В конце года «Сергек» планируют начать устанавливать на дорогах Актау

На дорогах Актау и Мунайлинского района планируют установить систему видеонаблюдения «Сергек». Работа по запуску системы начнётся в конце текущего года. Об этом стало известно на совещании по обеспечению дорожной безопасности при главе региона, как сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта vlast.kz
Представители государственных и правоохранительных органов, вчера, 21 сентября встретились с представителями компании «Сергек». На встрече они обсудили проект внедрения системы видеонаблюдения на дорогах Актау и Мунайлинского района области.

- В ближайшие два месяца мы ожидаем поступление видеокамер системы «Сергек». У инвестора есть интерес, он готов инвестировать в данный проект. В рамках реализации проекта государственно-частного партнерства, в течении пяти лет они будут обеспечивать работоспособность камер. Установка данного оборудования позволит снизить количество наездов на пешеходов и случаев дорожно-транспортных происшгествий, упорядочит дорожное движение. Стоит отметить, все штрафы будут идти в местный бюджет, - рассказал аким города Нурдаулет Килыбай.

Стоит отметить, что интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности «Сергек» - продукт казахстанских разработчиков. На сегодняшний день подобная система видеонаблюдения установлена в девяти городах Казахстана. Изображение с камер видеонаблюдения поступает напрямую в Центр оперативного управления (ЦОУ). Запись с камеры видеонаблюдения будет хранится в течение 30 дней.

О внедрении системы видеонаблюдения в нашем регионе рассказал Айдын Хадиев, руководитель управления цифровизации Мангистауской области.

- Предусмотрена установка 108 точек скоростемеров и 102 единицы камер видеонаблюдения в Актау, а также 40 точек скоростеметров и 300 единиц камер видеонаблюдения в населенных пунктах Мунайлинского района. Работа по запуску системы «Сергек» начнется в конце текущего года, - подытожил представитель областного акимата Айдын Хадиев.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика