В конце года «Сергек» планируют начать устанавливать на дорогах Актау

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Представители государственных и правоохранительных органов, вчера, 21 сентября встретились с представителями компании «Сергек». На встрече они обсудили проект внедрения системы видеонаблюдения на дорогах Актау и Мунайлинского района области.



- В ближайшие два месяца мы ожидаем поступление видеокамер системы «Сергек». У инвестора есть интерес, он готов инвестировать в данный проект. В рамках реализации проекта государственно-частного партнерства, в течении пяти лет они будут обеспечивать работоспособность камер. Установка данного оборудования позволит снизить количество наездов на пешеходов и случаев дорожно-транспортных происшгествий, упорядочит дорожное движение. Стоит отметить, все штрафы будут идти в местный бюджет, - рассказал аким города Нурдаулет Килыбай.



Стоит отметить, что интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности «Сергек» - продукт казахстанских разработчиков. На сегодняшний день подобная система видеонаблюдения установлена в девяти городах Казахстана. Изображение с камер видеонаблюдения поступает напрямую в Центр оперативного управления (ЦОУ). Запись с камеры видеонаблюдения будет хранится в течение 30 дней.



О внедрении системы видеонаблюдения в нашем регионе рассказал Айдын Хадиев, руководитель управления цифровизации Мангистауской области.



- Предусмотрена установка 108 точек скоростемеров и 102 единицы камер видеонаблюдения в Актау, а также 40 точек скоростеметров и 300 единиц камер видеонаблюдения в населенных пунктах Мунайлинского района. Работа по запуску системы «Сергек» начнется в конце текущего года, - подытожил представитель областного акимата Айдын Хадиев.



Михаил Одинцов