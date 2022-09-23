Как будут работать спецЦОНы в Мангистау

Фото из архива Lada.kz

В Казахстане 20 дежурных спецЦОНов будут работать по субботам - такое решение связано с высокой загруженностью.



Уточняется, что в Актобе, Атырау, Уральске, Актау и Кызылорде дежурные спецЦОНы будут принимать посетителей с 10:00 до 14:00 по времени Астаны, а выдавать документы - до 16:00 также по времени столицы.



Казахстанцам напомнили, что специализированные центры по обслуживанию населения предоставляют услуги по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.



Подчеркивается, что ознакомиться с новым графиком работы дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно на официальном сайте госкорпорации, а также в социальных сетях.