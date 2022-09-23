Опубликованы номера директоров школ Актау

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Список с номерами телефонов директоров школ опубликовал Актауский городской акимат.- Предлагаем вашему вниманию номера руководителей школ отдела образования по города Актау. Также указаны номера заместителей директоров школ. Список опубликован с целью оперативного реагирования на обращения граждан, - сообщает акимат.