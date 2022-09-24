«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 24 Сентября
+22...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 479.42 KZT
  • €1 = 467.91 KZT
  • 1 RUB = 8.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:13

Просмотров: 277

Аэропорт Актау назвал обвинения в свой адрес клеветой

На обвинения в завышении цен на топливо ответили в АО «Международный аэропорт Актау».

Фото автора
Как сообщили в аэропорту Актау, заведомо ложными высказываниями департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области вводит в заблуждение и настраивает общество против них, связывая повышение цен на авиабилеты с якобы завышенной стоимостью авиаГСМ в аэропорту.

- Это откровенная клевета в наш адрес. Данное утверждение не соответствует действительности хотя бы потому, что аэропорт Актау не осуществляет продажу топлива отечественным авиаперевозчикам. Так, например, авиакомпании SCAT, Air Astana и ее лоукостер FlyArystan обеспечивают заправку своим собственным авиакерасином, который закупают по льготным ценам, намного ниже рыночных. По официальным данным уполномоченных государственных органов, услуги аэропорта Актау составляют не более восьми процентов от стоимости авиабилета, и представителям департамента Агентства по защите и развитию конкуренции это известно, - прокомментировали в международном аэропорту.


В действительности, 21 сентября аэропортом получен приказ о проведении расследования в отношении оказания услуг по аренде резервуаров для хранения авиаГСМ, но никак не цен на авиационное топливо.

- Однако расследование фактически еще не проведено. Таким образом, злоупотребляя законодательно закрепленным правом на проведение проверки, департамент Агентства по защите и развитию конкуренции распространяет в СМИ информацию, порочащую деловую репутацию аэропорта Актау, и не соответствующую целям назначенного расследования. Аэропорт имеет прозрачную систему закупа топлива и продажи, которая автоматически отражается в системах налоговых органов посредством сопроводительных накладных на товар и электронных счет-фактур. На сегодняшний день цена реализации авиатоплива в аэропорту Актау для регулярных рейсов резидентов составляет 485 000 тенге за одну тонну без учета НДС, в то время как в других аэропортах страны цена достигает 600-750 тысяч тенге за тонну. Исходя из этого становится очевидным, что обвинение аэропорта Актау в непосредственном влиянии на ценообразование авиабилетов беспочвенно и необоснованно. Более того, указанные действия департамента Агентства по защите и развитию конкуренции предрешают результат будущей проверки в их пользу, так как предоставленная в СМИ информация закладывает у неопределенного круга лиц мнение виновности аэропорта. В данном случае под сомнение ставится беспристрастность и объективность должностных лиц департамента Агентства по защите и развитию конкуренции, которые непосредственно будут осуществлять проверку. Данные факты безусловно будут доведены до сведения надзорных органов, - подытожили в международном аэропорту.


Напомним, деятельность аэропорта Актау привлекла внимание антимопольщиков.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 18:53
Свежо предание, но верится с трудом.
Рейс до Москвы у Аэрофлота почти на 80-90 тысяч тенге дешевле.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика