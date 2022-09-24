Аэропорт Актау назвал обвинения в свой адрес клеветой

- Это откровенная клевета в наш адрес. Данное утверждение не соответствует действительности хотя бы потому, что аэропорт Актау не осуществляет продажу топлива отечественным авиаперевозчикам. Так, например, авиакомпании SCAT, Air Astana и ее лоукостер FlyArystan обеспечивают заправку своим собственным авиакерасином, который закупают по льготным ценам, намного ниже рыночных. По официальным данным уполномоченных государственных органов, услуги аэропорта Актау составляют не более восьми процентов от стоимости авиабилета, и представителям департамента Агентства по защите и развитию конкуренции это известно, - прокомментировали в международном аэропорту.

- Однако расследование фактически еще не проведено. Таким образом, злоупотребляя законодательно закрепленным правом на проведение проверки, департамент Агентства по защите и развитию конкуренции распространяет в СМИ информацию, порочащую деловую репутацию аэропорта Актау, и не соответствующую целям назначенного расследования. Аэропорт имеет прозрачную систему закупа топлива и продажи, которая автоматически отражается в системах налоговых органов посредством сопроводительных накладных на товар и электронных счет-фактур. На сегодняшний день цена реализации авиатоплива в аэропорту Актау для регулярных рейсов резидентов составляет 485 000 тенге за одну тонну без учета НДС, в то время как в других аэропортах страны цена достигает 600-750 тысяч тенге за тонну. Исходя из этого становится очевидным, что обвинение аэропорта Актау в непосредственном влиянии на ценообразование авиабилетов беспочвенно и необоснованно. Более того, указанные действия департамента Агентства по защите и развитию конкуренции предрешают результат будущей проверки в их пользу, так как предоставленная в СМИ информация закладывает у неопределенного круга лиц мнение виновности аэропорта. В данном случае под сомнение ставится беспристрастность и объективность должностных лиц департамента Агентства по защите и развитию конкуренции, которые непосредственно будут осуществлять проверку. Данные факты безусловно будут доведены до сведения надзорных органов, - подытожили в международном аэропорту.