Ходит ходуном: Спортивный комплекс пришёл в негодность на набережной Актау

- Территория набережной должна как-то контролироваться чиновниками, тем более здесь детская площадка, - говорит местный житель Асылхан.

Местная семейная пара со своими детьми выходит на прогулку по набережной 14 микрорайона. В этот раз дети не смогли поиграть на излюбленной площадке, так как она шатается, и есть вероятность упасть и травмироваться.В городском акимате пообещали восстановить детскую игровую конструкцию.