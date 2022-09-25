В МАЭКе назвали причину дыма

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Как заверили на предприятии, это технологический кратковременный процесс - переход с одного вида топлива на другой. В данном случае с газа на мазут в связи с ремонтными работами на газопроводе.
Напомним, вчера, 24 сентября, в редакцию Lada.kz прислали видео, на котором запечатлены обильные клубы чёрного дыма на ТОО «МАЭК-Казатомпром».
На этой неделе уже была аналогичная ситуация.
Напомним, вчера, 24 сентября, в редакцию Lada.kz прислали видео, на котором запечатлены обильные клубы чёрного дыма на ТОО «МАЭК-Казатомпром».
На этой неделе уже была аналогичная ситуация.
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