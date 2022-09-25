Пропавшего подростка нашли в Мангистау

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Как сообщили в департаменте полиции, 24 сентября около 13:00 на пульт дежурного «102» отдела полиции Мангистауского района обратилась женщина. Она сообщила, что накануне вечером её 14-летний сын вышел из дома и после этого не приходил.
Спустя час благодаря тщательной поисковой работе стражи порядка нашли мальчика-подростка в том же селе и благополучно передали его родителям.
Полицейские провели профилактическую беседу с подростком и его родителями.
Мать мальчика поблагодарила страж порядка за оперативность.
Спустя час благодаря тщательной поисковой работе стражи порядка нашли мальчика-подростка в том же селе и благополучно передали его родителям.
Полицейские провели профилактическую беседу с подростком и его родителями.
Мать мальчика поблагодарила страж порядка за оперативность.
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