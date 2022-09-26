Наплыва иностранных граждан в ЦОНах Мангистау пока не наблюдается

Фото из архива Lada.kz
Переезд россиян в Казахстан, в частности, в Мангистау не повлиял на очереди в центрах обслуживания населения.
- Скопления клиентов в ЦОНах не наблюдается, - сообщили в пресс-службе филиала АО «ГК «Правительство для граждан».
К примеру, в соседнем городе Уральске на видео сняли огромную очередь из россиян в местный ЦОН, передаёт Azattyq Rýhy со ссылкой на Telegram-канал «Уральской недели».
- Граждане РФ в очереди в ЦОН в Уральске. Сегодня, в понедельник, такую картину наблюдают жители Уральска. В ЦОНе граждане РФ оформляют ИИН, разрешение на временное проживание, - говорится в сообщении.
Ранее, в МВД РК сообщили, что с 1 по 24 сентября за получением вида на жительство в Казахстане обратились 896 иностранцев, в том числе 115 граждан России.
- За заявлением о получении разрешения на постоянное проживание может обратиться любой иностранец, в том числе из Российской Федерации, прибывающий в Казахстан на законных основаниях. Если он прибыл в страну незаконно, то речи о получении вида на жительство быть не может. Все эти основания для отказа в ПМЖ, виде на жительство расписаны в статье 49 закона «О миграции населения», - сообщил председатель комитета миграции МВД полковник полиции Аслан Аталыков.
- Скопления клиентов в ЦОНах не наблюдается, - сообщили в пресс-службе филиала АО «ГК «Правительство для граждан».
К примеру, в соседнем городе Уральске на видео сняли огромную очередь из россиян в местный ЦОН, передаёт Azattyq Rýhy со ссылкой на Telegram-канал «Уральской недели».
- Граждане РФ в очереди в ЦОН в Уральске. Сегодня, в понедельник, такую картину наблюдают жители Уральска. В ЦОНе граждане РФ оформляют ИИН, разрешение на временное проживание, - говорится в сообщении.
Ранее, в МВД РК сообщили, что с 1 по 24 сентября за получением вида на жительство в Казахстане обратились 896 иностранцев, в том числе 115 граждан России.
- За заявлением о получении разрешения на постоянное проживание может обратиться любой иностранец, в том числе из Российской Федерации, прибывающий в Казахстан на законных основаниях. Если он прибыл в страну незаконно, то речи о получении вида на жительство быть не может. Все эти основания для отказа в ПМЖ, виде на жительство расписаны в статье 49 закона «О миграции населения», - сообщил председатель комитета миграции МВД полковник полиции Аслан Аталыков.
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