«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 26 Сентября
+19...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 479.42 KZT
  • €1 = 467.91 KZT
  • 1 RUB = 8.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:03

Просмотров: 273

Наплыва иностранных граждан в ЦОНах Мангистау пока не наблюдается

На сегодняшний день ситуация в ЦОНах Мангитау стабильная, огромных очередей нет. Об этом заявили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Мангистау.

Фото из архива Lada.kz
Переезд россиян в Казахстан, в частности, в Мангистау не повлиял на очереди в центрах обслуживания населения.

- Скопления клиентов в ЦОНах не наблюдается, - сообщили в пресс-службе филиала АО «ГК «Правительство для граждан».

К примеру, в соседнем городе Уральске на видео сняли огромную очередь из россиян в местный ЦОН, передаёт Azattyq Rýhy со ссылкой на Telegram-канал «Уральской недели».



- Граждане РФ в очереди в ЦОН в Уральске. Сегодня, в понедельник, такую картину наблюдают жители Уральска. В ЦОНе граждане РФ оформляют ИИН, разрешение на временное проживание, - говорится в сообщении.

Ранее, в МВД РК сообщили, что с 1 по 24 сентября за получением вида на жительство в Казахстане обратились 896 иностранцев, в том числе 115 граждан России.

- За заявлением о получении разрешения на постоянное проживание может обратиться любой иностранец, в том числе из Российской Федерации, прибывающий в Казахстан на законных основаниях. Если он прибыл в страну незаконно, то речи о получении вида на жительство быть не может. Все эти основания для отказа в ПМЖ, виде на жительство расписаны в статье 49 закона «О миграции населения», - сообщил председатель комитета миграции МВД полковник полиции Аслан Аталыков.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика