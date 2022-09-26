Тендер на покупку двух автомобилей за 78 миллионов тенге объявили в управлении делами акимата Мангистау

Управление делами акимата Мангистауской области планирует приобрести специальный автотранспорт для передвижных постов транспортного контроля. На эти цели из бюджета чиновники готовы выделить 78 миллионов 571 тысячу тенге. Эта сумма за два автотранспорта, как следует из информации, размещённой на сайте госзакупок РК.В управлении делами акимата Мангистауской области прокомментировали покупку.- Согласно закону о государственных закупках конкурс проводится единым организатором - комитетом казначейства Министерства финансов РК. Данные транспортные средства приобретаются для инспекций транспортного контроля по Мангистауской области. Данные транспортные средства приобретаются для осуществления контроля разрешённых габаритов и массы транспортных средств отечественных и иностранных перевозчиков, - сообщили в ведомстве.