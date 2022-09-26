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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:29

Просмотров: 388

Тендер на покупку двух автомобилей за 78 миллионов тенге объявили в управлении делами акимата Мангистау

На сайте госзакупок появился лот, в котором указано, что управление делами акимата Мангистауской области намерено приобрести два автомобиля общей стоимостью порядка 78 миллионов тенге. В акимате подтвердили информацию о покупке авто.

Фото из архива Lada.kz
Управление делами акимата Мангистауской области планирует приобрести специальный автотранспорт для передвижных постов транспортного контроля. На эти цели из бюджета чиновники готовы выделить 78 миллионов 571 тысячу тенге. Эта сумма за два автотранспорта, как следует из информации, размещённой на сайте госзакупок РК.

Тендер на покупку двух автомобилей за 78 миллионов тенге объявили в управлении делами акимата Мангистау


В управлении делами акимата Мангистауской области прокомментировали покупку.

- Согласно закону о государственных закупках конкурс проводится единым организатором - комитетом казначейства Министерства финансов РК. Данные транспортные средства приобретаются для инспекций транспортного контроля по Мангистауской области. Данные транспортные средства приобретаются для осуществления контроля разрешённых габаритов и массы транспортных средств отечественных и иностранных перевозчиков, - сообщили в ведомстве.



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Комментарии ( 2 )

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gurev57 (Посетители) Сегодня, 15:53
ну что делают в 4 мкр нормальной дороги нет пешеходных дорожек нет детских площадок нет а они о своем.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:36
А подешевле нельзя?
 
 

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