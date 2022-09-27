Перечень медицинских услуг для иностранных граждан назвали в Мангистау

112 - телефонный номер единой дежурно-диспетчерской службы департамента по чрезвычайным ситуациям.



По номеру 112 круглосуточно принимают сообщения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, либо иных случаях, требующих экстренной помощи. Звонить по данному номеру нужно только, если вы нуждаетесь в экстренной помощи, когда возникает реальная угроза жизни, здоровью, имуществу, окружающей среде, либо имеется реальная причина возникновения названных угроз.



Как и во многих странах, в Казахстане, помимо номера 112, существуют номера всех экстренных служб:



- служба пожаротушения 101;

- полиция 102;

- скорая медицинская помощь 103;

- аварийная служба газа 104.



С учётом всех обстоятельств может оказаться более правильным звонить напрямую в определённую экстренную службу. При этом звонок на номер экстренной службы с любого телефона (мобильного, стационарного, общественного таксофона) для вас будет бесплатным.



При обращении за помощью по номеру 112 необходимо чётко и ясно сообщить:

- причину вызова;

- точный адрес происшествия;

- назвать свою фамилию, имя;

- по возможности, спокойно и разборчиво ответить на все вопросы диспетчера.



Не отключайтесь первым, необходимо дождаться, когда диспетчер закончит разговор. Помните, что информация, которую он запрашивает, очень важна. Не теряйте терпения и не злитесь, если вы не понимаете характера задаваемых вопросов, так как диспетчер в это время оценивает потребность оказания экстренной помощи и необходимость вызова различных экстренных служб для оказания полномасштабной помощи.



Закончив разговор, постарайтесь не занимать телефонный номер, с которого вы звонили, если в этом нет особой необходимости. Диспетчеру может понадобиться связаться с вами для получения дополнительной информации или чтобы дать вам дополнительный совет.



В случае изменения ситуации на месте происшествия (улучшилась или ухудшилась) перезвоните по номеру 112 и сообщите об этом.



По возможности встретьте спасателей и покажите ближайший путь к месту происшествия.



Возможно, не все знают, что в мобильные телефоны зашита функциональность экстренного номера, поэтому по номеру 112 можно позвонить, даже если в мобильном телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора или у вас отрицательный баланс.



Однако необходимо иметь ввиду, что даже если вы делаете звонок на номер экстренной службы без SIM-карты, оператор будет видеть уникальный номер телефона (IMEI) и при необходимости сможет идентифицировать вашу личность. Таким образом, звонок не может быть абсолютно анонимным.



За ложный вызов экстренных служб предусмотрена статьей 438 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» и влечёт штраф на физических лиц до 30 месячных расчётных показателей (МРП). Повторный, в течение года вызов, либо вызов, совершённый в период ликвидации аварий, пожаров, последствий стихийных бедствий – до 60 МРП.



Подобные действия, совершённые несовершеннолетними, влекут штраф на родителей или лиц их заменяющих в размере 15 МРП.



Наказание за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривается статьей 273 «Уголовного кодекса РК» и влечёт лишение свободы сроком до 6 лет.



Все категории лиц с иностранным гражданством могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь по перечню и в объеме, определённом Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан. С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь Помимо этого, в рамках ГОБМП граждане РФ, временно пребывающие в Мангистаускую область, имеют право на получение скорой и неотложной медицинской помощи при внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного или здоровью окружающих, а также при несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и неотложных состояниях в период беременности.- С момента, когда устранена угроза жизни больного или здоровью окружающих, и возможна его транспортировка, дальнейшее оказание медицинской помощи осуществляется на платной основе, - добавили в областном филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования».Граждане государств – членов ЕАЭС, находящиеся в статусе трудовых мигрантов и имеющие официальное место работы в Казахстане, и члены их семей, могут получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) при условии внесения регулярных платежей в систему медстрахования. После поступления первых взносов и отчислений от работодателя, трудовому мигранту необходимо подать заявление в Фонд медицинского страхования посредством мобильного приложения Qolday24/7, на сайт или в канцелярию о начале трудовой деятельности в РК. Так аннулируется условная задолженность за предыдущие 12 месяцев, - сообщили в филиале.Неработающие члены семей трудовых мигрантов оплачивают взносы в Фонд ежемесячно в размере 3 тысяч тенге.- При этом иностранные работники, пребывающие для самостоятельного трудоустройства или привлекаемые работодателями, при въезде в Казахстан обязаны заключить договор добровольного медицинского страхования на первичную медико-санитарную и стационарную помощь. На основании действующего договора ДМС трудовые мигранты из России имеют право прикрепиться к поликлинике. Для этого нужно написать заявление в самой поликлинике, приложить документ, удостоверяющий личность, и договор ДМС. При этом прикрепление к поликлинике будет сохраняться до окончания срока действия договора на добровольное медицинское страхование, - сообщили в филиале.Кроме того, как сообщили эксперты, члены семей официальных трудовых мигрантов из России могут претендовать на присвоение льготного статуса в системе ОСМС, если входят в определенную льготную категорию, кроме тех, кто получают пенсионные выплаты, социальные выплаты по инвалидности в государстве резидентства.Следует отметить, что категории лиц с иностранным гражданством, пребывающие на территорию РК и получающие вид на жительство, вправе получить медицинскую помощь в рамках системы ОСМС наравне с гражданами Республики Казахстан, при наличии платежей в ОСМС.Медицинскую помощь в рамках добровольного медицинского страхования могут получать все категории лиц с иностранным гражданством, находящиеся на территории РК, при наличии соответствующего договора ДМС.Михаил Одинцов, Гульмира Садырова