«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 27 Сентября
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.37 KZT
  • €1 = 460.38 KZT
  • 1 RUB = 8.27 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:31

Просмотров: 684

Перечень медицинских услуг для иностранных граждан назвали в Мангистау

Граждане Российской Федерации, прибывшие в Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в экстренных ситуациях, а также при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. Об этом сообщили в филиале некоммерческого акционерного общества (НАО) «Фонд социального медицинского страхования» по Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта inform.kz
Все категории лиц с иностранным гражданством могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь по перечню и в объеме, определённом Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан. С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.

Помимо этого, в рамках ГОБМП граждане РФ, временно пребывающие в Мангистаускую область, имеют право на получение скорой и неотложной медицинской помощи при внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного или здоровью окружающих, а также при несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и неотложных состояниях в период беременности.

- С момента, когда устранена угроза жизни больного или здоровью окружающих, и возможна его транспортировка, дальнейшее оказание медицинской помощи осуществляется на платной основе, - добавили в областном филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Граждане государств – членов ЕАЭС, находящиеся в статусе трудовых мигрантов и имеющие официальное место работы в Казахстане, и члены их семей, могут получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) при условии внесения регулярных платежей в систему медстрахования. После поступления первых взносов и отчислений от работодателя, трудовому мигранту необходимо подать заявление в Фонд медицинского страхования посредством мобильного приложения Qolday24/7, на сайт или в канцелярию о начале трудовой деятельности в РК. Так аннулируется условная задолженность за предыдущие 12 месяцев, - сообщили в филиале.

Неработающие члены семей трудовых мигрантов оплачивают взносы в Фонд ежемесячно в размере 3 тысяч тенге.

- При этом иностранные работники, пребывающие для самостоятельного трудоустройства или привлекаемые работодателями, при въезде в Казахстан обязаны заключить договор добровольного медицинского страхования на первичную медико-санитарную и стационарную помощь. На основании действующего договора ДМС трудовые мигранты из России имеют право прикрепиться к поликлинике. Для этого нужно написать заявление в самой поликлинике, приложить документ, удостоверяющий личность, и договор ДМС. При этом прикрепление к поликлинике будет сохраняться до окончания срока действия договора на добровольное медицинское страхование, - сообщили в филиале.

Кроме того, как сообщили эксперты, члены семей официальных трудовых мигрантов из России могут претендовать на присвоение льготного статуса в системе ОСМС, если входят в определенную льготную категорию, кроме тех, кто получают пенсионные выплаты, социальные выплаты по инвалидности в государстве резидентства.

Следует отметить, что категории лиц с иностранным гражданством, пребывающие на территорию РК и получающие вид на жительство, вправе получить медицинскую помощь в рамках системы ОСМС наравне с гражданами Республики Казахстан, при наличии платежей в ОСМС.

Медицинскую помощь в рамках добровольного медицинского страхования могут получать все категории лиц с иностранным гражданством, находящиеся на территории РК, при наличии соответствующего договора ДМС.

Для справки:
 Показать / Скрыть текст


Михаил Одинцов, Гульмира Садырова



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика