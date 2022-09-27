Перечень медицинских услуг для иностранных граждан назвали в Мангистау

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Все категории лиц с иностранным гражданством могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь по перечню и в объеме, определённом Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан. С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
Помимо этого, в рамках ГОБМП граждане РФ, временно пребывающие в Мангистаускую область, имеют право на получение скорой и неотложной медицинской помощи при внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного или здоровью окружающих, а также при несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и неотложных состояниях в период беременности.
- С момента, когда устранена угроза жизни больного или здоровью окружающих, и возможна его транспортировка, дальнейшее оказание медицинской помощи осуществляется на платной основе, - добавили в областном филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования».
Граждане государств – членов ЕАЭС, находящиеся в статусе трудовых мигрантов и имеющие официальное место работы в Казахстане, и члены их семей, могут получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) при условии внесения регулярных платежей в систему медстрахования. После поступления первых взносов и отчислений от работодателя, трудовому мигранту необходимо подать заявление в Фонд медицинского страхования посредством мобильного приложения Qolday24/7, на сайт или в канцелярию о начале трудовой деятельности в РК. Так аннулируется условная задолженность за предыдущие 12 месяцев, - сообщили в филиале.
Неработающие члены семей трудовых мигрантов оплачивают взносы в Фонд ежемесячно в размере 3 тысяч тенге.
- При этом иностранные работники, пребывающие для самостоятельного трудоустройства или привлекаемые работодателями, при въезде в Казахстан обязаны заключить договор добровольного медицинского страхования на первичную медико-санитарную и стационарную помощь. На основании действующего договора ДМС трудовые мигранты из России имеют право прикрепиться к поликлинике. Для этого нужно написать заявление в самой поликлинике, приложить документ, удостоверяющий личность, и договор ДМС. При этом прикрепление к поликлинике будет сохраняться до окончания срока действия договора на добровольное медицинское страхование, - сообщили в филиале.
Кроме того, как сообщили эксперты, члены семей официальных трудовых мигрантов из России могут претендовать на присвоение льготного статуса в системе ОСМС, если входят в определенную льготную категорию, кроме тех, кто получают пенсионные выплаты, социальные выплаты по инвалидности в государстве резидентства.
Следует отметить, что категории лиц с иностранным гражданством, пребывающие на территорию РК и получающие вид на жительство, вправе получить медицинскую помощь в рамках системы ОСМС наравне с гражданами Республики Казахстан, при наличии платежей в ОСМС.
Медицинскую помощь в рамках добровольного медицинского страхования могут получать все категории лиц с иностранным гражданством, находящиеся на территории РК, при наличии соответствующего договора ДМС.
Для справки:
Михаил Одинцов, Гульмира Садырова
Помимо этого, в рамках ГОБМП граждане РФ, временно пребывающие в Мангистаускую область, имеют право на получение скорой и неотложной медицинской помощи при внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного или здоровью окружающих, а также при несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и неотложных состояниях в период беременности.
- С момента, когда устранена угроза жизни больного или здоровью окружающих, и возможна его транспортировка, дальнейшее оказание медицинской помощи осуществляется на платной основе, - добавили в областном филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования».
Граждане государств – членов ЕАЭС, находящиеся в статусе трудовых мигрантов и имеющие официальное место работы в Казахстане, и члены их семей, могут получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) при условии внесения регулярных платежей в систему медстрахования. После поступления первых взносов и отчислений от работодателя, трудовому мигранту необходимо подать заявление в Фонд медицинского страхования посредством мобильного приложения Qolday24/7, на сайт или в канцелярию о начале трудовой деятельности в РК. Так аннулируется условная задолженность за предыдущие 12 месяцев, - сообщили в филиале.
Неработающие члены семей трудовых мигрантов оплачивают взносы в Фонд ежемесячно в размере 3 тысяч тенге.
- При этом иностранные работники, пребывающие для самостоятельного трудоустройства или привлекаемые работодателями, при въезде в Казахстан обязаны заключить договор добровольного медицинского страхования на первичную медико-санитарную и стационарную помощь. На основании действующего договора ДМС трудовые мигранты из России имеют право прикрепиться к поликлинике. Для этого нужно написать заявление в самой поликлинике, приложить документ, удостоверяющий личность, и договор ДМС. При этом прикрепление к поликлинике будет сохраняться до окончания срока действия договора на добровольное медицинское страхование, - сообщили в филиале.
Кроме того, как сообщили эксперты, члены семей официальных трудовых мигрантов из России могут претендовать на присвоение льготного статуса в системе ОСМС, если входят в определенную льготную категорию, кроме тех, кто получают пенсионные выплаты, социальные выплаты по инвалидности в государстве резидентства.
Следует отметить, что категории лиц с иностранным гражданством, пребывающие на территорию РК и получающие вид на жительство, вправе получить медицинскую помощь в рамках системы ОСМС наравне с гражданами Республики Казахстан, при наличии платежей в ОСМС.
Медицинскую помощь в рамках добровольного медицинского страхования могут получать все категории лиц с иностранным гражданством, находящиеся на территории РК, при наличии соответствующего договора ДМС.
Для справки:
Михаил Одинцов, Гульмира Садырова
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