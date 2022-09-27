Акимат Актау лишил сироту законной очереди на получение жилья

Фото из архива Lada.kz

Как сообщает пресс-служба суда, по инициативе детского дома их воспитанница, оставшаяся сиротой, была поставлена в очередь на получение жилья, о чем было принято решение жилищной комиссии и составлен список очередников. Но при обращении в акимат по достижении совершеннолетнего возраста с заявлением о предоставлении жилья ей было отказано, а также она была снята с очереди на получение жилья, после чего девушка несколько раз обращалась к акиму, указывая о своем трудном положении и просила помочь ей в получении жилья.



- Судебное разбирательство проведено на основе активной роли судьи. Судом были истребованы все необходимые документы, имеющие значение для правильного разрешения спора, также истцу оказано содействие в формулировании и изменении исковых требований с предварительным разъяснением правовых последствий. В суде было установлено, что ответчик на протяжении долгих лет без законных на то оснований лишил истца права на получение жилья, отказывая в предоставлении жилища, гарантированного законом, - сообщили в суде.



Суд вынес свой вердикт в пользу бывшей воспитанницы детского дома и обязал акима Актау поставить девушку в очередь на жилье по категории «сирота», начиная с августа 2008 года.



- Кроме того, по выявленным нарушениям судом вынесено частное определение в адрес акима Актау. В настоящее время решение суда вступило в законную силу. Решение исполнено в полном объеме. Права истца на получение жилья восстановлено путем постановки в очередь на получение жилья, начиная с августа 2008 года, - сообщили в суде.



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