В Мангистау девять учителей работали с поддельными дипломами

Иллюстративное фото

По результатам проверки выявлено, учитель труда Аккудыкской средней школы Каракиянского района работал по поддельному диплому, за что был привлечен к уголовной ответственности по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан (использование заведомо подложного документа).



Судом Каракиянского района теперь уже бывшему учителю назначено наказание в виде штрафа в размере 25 месячных расчётных показателей (76 575 тенге).



- Аналогичные факты выявлены в двух школах Актау (казахский язык и казахская литература), в трех школах Жанаозена (русский язык, учитель начальных классов), в двух школах Мунайлинского района (учителя начальных классов), в одной школе Бейнеуского района (учитель начальных классов). По всем фактам незаконного использования учителями поддельных дипломов проводятся досудебные расследования, - сообщили в ведомстве.