Идущий пешком через весь Казахстан 72-летний аксакал добрался до Жетыбая

Путешественника встретили в районе села Жетыбай с угощениями. Сельская молодежь оказала путешественнику финансовую поддержку, обеспечила едой и напитками, необходимыми в ходе путешествия.- Мангистауская область меня очень поддержала, гостеприимно встречала на протяжении всего пути. Всегда протягивала мне руку помощи и желала, чтобы поездка удалась. Я завершу свое путешествие в Актау, - говорит Сарсенбай Оспанович.Сарсенбай Оспанович начал свою поездку из Улытау 31 марта. Цель - знакомство с городами и весями Казахстана, вклад в развитие внутреннего туризма и пропаганда истории Улытауского региона.