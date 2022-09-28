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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 760

Идущий пешком через весь Казахстан 72-летний аксакал добрался до Жетыбая

Аким села Жетыбай и сельская молодежь встретили 72-летнего Сарсенбая Контрашева, путешествующего пешком по республике с девизом «А вы бывали в Улытау?». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото пресс-службы ведомства
Путешественника встретили в районе села Жетыбай с угощениями. Сельская молодежь оказала путешественнику финансовую поддержку, обеспечила едой и напитками, необходимыми в ходе путешествия.

Идущий пешком через весь Казахстан 72-летний аксакал добрался до Жетыбая


- Мангистауская область меня очень поддержала, гостеприимно встречала на протяжении всего пути. Всегда протягивала мне руку помощи и желала, чтобы поездка удалась. Я завершу свое путешествие в Актау, - говорит Сарсенбай Оспанович.

Сарсенбай Оспанович начал свою поездку из Улытау 31 марта. Цель - знакомство с городами и весями Казахстана, вклад в развитие внутреннего туризма и пропаганда истории Улытауского региона.



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