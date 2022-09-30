В Актау подорожало жильё

Фото из архива Lada.kz
В сентябре средние цены предложений на квартиры на вторичном рынке выросли в 10 городах РК, в том числе и в Актау, сообщает Krisha.kz.
Максимальный рост за месяц произошёл в Алматы: +1.9 процента, где за 1 кв. м просили в среднем 671.3 тысячи тенге.
В семи городах динамика ниже 1 процента:
— Актобе: +0.9 процента, 277.1 тыс. тг за 1 кв. м;
— Уральске: +0.8 процента, 306.5 тыс.;
— Шымкенте: +0.4 процента, 421.5 тыс.;
— Таразе: +0.2 процента, 296.3 тыс.;
— Павлодаре: +0.2 процента, 362.5 тыс.;
— Кокшетау: +0.1 процента, 322.3 тыс.;
— Актау: +0.1 процента, 294.4 тыс.
Цены не изменились в трёх городах: Усть-Каменогорске, Талдыкоргане, Караганде — остались на уровне августа. Снижение цен не зафиксировано в Кызылорде, Атырау, Костанае, Петропавловске.
Максимальный рост за месяц произошёл в Алматы: +1.9 процента, где за 1 кв. м просили в среднем 671.3 тысячи тенге.
В семи городах динамика ниже 1 процента:
— Актобе: +0.9 процента, 277.1 тыс. тг за 1 кв. м;
— Уральске: +0.8 процента, 306.5 тыс.;
— Шымкенте: +0.4 процента, 421.5 тыс.;
— Таразе: +0.2 процента, 296.3 тыс.;
— Павлодаре: +0.2 процента, 362.5 тыс.;
— Кокшетау: +0.1 процента, 322.3 тыс.;
— Актау: +0.1 процента, 294.4 тыс.
Цены не изменились в трёх городах: Усть-Каменогорске, Талдыкоргане, Караганде — остались на уровне августа. Снижение цен не зафиксировано в Кызылорде, Атырау, Костанае, Петропавловске.
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