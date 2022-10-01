Водителя арестовали на 25 суток в Актау

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Судом установлено, что 10 сентября в 33 микрорайоне полицейские остановили Toyota Camry. Как оказалось, у автовладельца не было водительских прав. Стражи порядка потребовали его пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения. Последний отказался.



Полицейские составили на него протокол по части 9 статьи 613 КоАП РК (Невыполнение законного требования о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения лица, не имеющего права управления транспортными средствами). Дело передано в специализированный суд по административным правонарушениям Актау.



Постановлением суда водителя признали виновным и наложили на него административное взыскание в виде ареста на 25 суток.