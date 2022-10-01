Видеонаблюдение поручили установить в местах лишения свободы в Мангистау

В ходе рабочей поездки в Мангистау Дамир Тайжанов совместно с руководством департамента совершил обход учреждений УИС, в том числе жилых помещений осужденных, столовых, производственных зон, а также медицинских отделений.В частности, он ознакомился с производственной зоной учреждения №43, а именно с работой цеха по производству стеклопластиковых изделий. Осмотрел территорию, где трудятся осужденные.Дамир Тайжанов поручил на постоянной основе продолжить работу по привлечению индивидуальных предпринимателей в производственную зону учреждения для создания рабочих мест для осужденных.Он также обратил особое внимание на работу по полному обеспечению следственными изоляторами и системами видеонаблюдения в исправительных учреждениях. Кроме того, проверил работу терминалов, предназначенных для подачи заявлений и заявлений спецконтингента.Были осмотрены склад оружия, проверена боеготовность сотрудников.Также он посетил исправительное учреждение №42 (ГМ-172/6), где в 2021 году произошло обрушение двухэтажного здания общежития. По результатам проверки все здания учреждения признаны аварийными. В этой связи Дамир Тайжанов дал ряд поручений руководству департамента, сообщив, что в следующем году будет рассмотрен вопрос по выделению средств.По итогам рабочей поездки Дамир Тайжанов провел встречу с руководством департамента регионального УИС и сотрудниками личного состава, и дал конкретные поручения по установлению массового видеонаблюдения в учреждениях, поддержанию режима содержания осужденных.