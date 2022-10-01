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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:16

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Видеонаблюдение поручили установить в местах лишения свободы в Мангистау

С рабочим визитом в регион прибыл заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД, полковник юстиции Дамир Тайжанов.

Фото предоставили в департаменте регионального УИС
В ходе рабочей поездки в Мангистау Дамир Тайжанов совместно с руководством департамента совершил обход учреждений УИС, в том числе жилых помещений осужденных, столовых, производственных зон, а также медицинских отделений.

В частности, он ознакомился с производственной зоной учреждения №43, а именно с работой цеха по производству стеклопластиковых изделий. Осмотрел территорию, где трудятся осужденные.

Дамир Тайжанов поручил на постоянной основе продолжить работу по привлечению индивидуальных предпринимателей в производственную зону учреждения для создания рабочих мест для осужденных.

Видеонаблюдение поручили установить в местах лишения свободы в Мангистау


Он также обратил особое внимание на работу по полному обеспечению следственными изоляторами и системами видеонаблюдения в исправительных учреждениях. Кроме того, проверил работу терминалов, предназначенных для подачи заявлений и заявлений спецконтингента.

Были осмотрены склад оружия, проверена боеготовность сотрудников.

Также он посетил исправительное учреждение №42 (ГМ-172/6), где в 2021 году произошло обрушение двухэтажного здания общежития. По результатам проверки все здания учреждения признаны аварийными. В этой связи Дамир Тайжанов дал ряд поручений руководству департамента, сообщив, что в следующем году будет рассмотрен вопрос по выделению средств.

По итогам рабочей поездки Дамир Тайжанов провел встречу с руководством департамента регионального УИС и сотрудниками личного состава, и дал конкретные поручения по установлению массового видеонаблюдения в учреждениях, поддержанию режима содержания осужденных.

Видеонаблюдение поручили установить в местах лишения свободы в Мангистау



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