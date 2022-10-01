«Лежачие полицейские» демонтировали после жалоб жителей Актау

Фото предоставили в городском акимате
Как сообщили в городском акимате, укороченные «лежачие полицейские» перед домом № 5 в 11 микрорайоне демонтировали.
Касательно ремонта разбитой дороги с ямами перед этим же домом чиновники заверили, что разрабатывается сметный расчет и будут запрошены денежные средства из бюджета. После на конкурсной основе будет объявлен подрядчик, с кем заключат договор и будут производиться работы.
Напомним, нерациональная установка «лежачих полицейских» возмутила водителей в Актау.
Касательно ремонта разбитой дороги с ямами перед этим же домом чиновники заверили, что разрабатывается сметный расчет и будут запрошены денежные средства из бюджета. После на конкурсной основе будет объявлен подрядчик, с кем заключат договор и будут производиться работы.
Напомним, нерациональная установка «лежачих полицейских» возмутила водителей в Актау.