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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:15

Просмотров: 746

«Лежачие полицейские» демонтировали после жалоб жителей Актау

Искусственные дорожные неровности в 11 микрорайоне на разбитой дороге с ямами убрали.

Фото предоставили в городском акимате
Как сообщили в городском акимате, укороченные «лежачие полицейские» перед домом № 5 в 11 микрорайоне демонтировали.

«Лежачие полицейские» демонтировали после жалоб жителей Актау


Касательно ремонта разбитой дороги с ямами перед этим же домом чиновники заверили, что разрабатывается сметный расчет и будут запрошены денежные средства из бюджета. После на конкурсной основе будет объявлен подрядчик, с кем заключат договор и будут производиться работы.

Напомним, нерациональная установка «лежачих полицейских» возмутила водителей в Актау.




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Комментарии ( 2 )

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  • arelav_74
 alixah (Посетители) Сегодня, 21:49
Сегодня проехал по отремонтированной дороге возле Даны в 4 микр. качество ужасающее, вся волнами, как её приняли?
 
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  • arelav_74
 Darkman (Посетители) Сегодня, 21:29
Жители 5-33 уже год ждут лежачих полицейских! Итс жеком ругались и втакимат ходили, кормят обещаниями. В планах есть. Когда только реализуются эти планы? У нас тут вход в художественную школу, толпы студентов, детей, дорога проездная, гоняют на машинах юные джигиты, выпендриваются друг перед другом, атутнас дети! Установите нам!!!
 
 

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