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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:05

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Осужденные представили свои поделки на конкурсе в Актау

Среди отбывающих наказание в учреждение №77 (СИЗО) проведен конкурс «Үміт-2022», сообщили в департаменте УИС по Мангистауской области.

Фото предоставили в департаменте УИС по Мангистауской области
Конкурс прошел в целях активизации воспитательной и социально-психологической работы среди спецконтингента, отбывающего наказание в изолированной зоне и оставленных на хозяйственные работы в учреждении.

В жюри вошли главный специалист ГВиСПРСО УИС по региону майор юстиции Канат Касымбеков, руководитель центра оказания экстренной социальной помощи «Рай» Райхан Бекманова, теолог-консультант регионального общественного фонда «Акниет» Асланбек Тыныштыков, председатель общественной наблюдательной комиссии по Мангистау Ролан Абкадыров, а также заместитель начальника учреждения по воспитательной работе майор юстиции Азат Шабиков.

Так, отбывающий наказание Кауынбаев своими руками изготовил из картона мечеть. Из пластиковых бутылок с помощью клея он смастерил тасбих (мусульманские четки), а из дерева сделал шкатулку.

Осужденные представили свои поделки на конкурсе в Актау


Отбывающий наказание в хозяйственном отряде Жаймаганбетов представил нарисованную в честь конкурса «Үміт-2022» картину.

Осужденная Туракбаева изготовила лоскутное одеяло с казахским национальным орнаментом, а Жолдасова вышила рисунок на ткани «Раушан гүл».

По итогам были определены обладатели I, II и III мест, которых наградили грамотами и подарками.

Осужденные представили свои поделки на конкурсе в Актау



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