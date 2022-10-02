Осужденные представили свои поделки на конкурсе в Актау

Конкурс прошел в целях активизации воспитательной и социально-психологической работы среди спецконтингента, отбывающего наказание в изолированной зоне и оставленных на хозяйственные работы в учреждении.В жюри вошли главный специалист ГВиСПРСО УИС по региону майор юстиции Канат Касымбеков, руководитель центра оказания экстренной социальной помощи «Рай» Райхан Бекманова, теолог-консультант регионального общественного фонда «Акниет» Асланбек Тыныштыков, председатель общественной наблюдательной комиссии по Мангистау Ролан Абкадыров, а также заместитель начальника учреждения по воспитательной работе майор юстиции Азат Шабиков.Так, отбывающий наказание Кауынбаев своими руками изготовил из картона мечеть. Из пластиковых бутылок с помощью клея он смастерил тасбих (мусульманские четки), а из дерева сделал шкатулку.Отбывающий наказание в хозяйственном отряде Жаймаганбетов представил нарисованную в честь конкурса «Үміт-2022» картину.Осужденная Туракбаева изготовила лоскутное одеяло с казахским национальным орнаментом, а Жолдасова вышила рисунок на ткани «Раушан гүл».По итогам были определены обладатели I, II и III мест, которых наградили грамотами и подарками.