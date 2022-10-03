Нурдаулет Килыбай назначен заместителем акима Мангистауской области

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Нового заместителя Нурлан Ногаев представил активу области сегодня, 3 октября.
Нурдаулет Килыбай окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций и Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева по специальностям «Организация перевозок на железнодорожном транспорте» и «Финансы и финансовое право».
Трудовой путь начал в 1999 году дежурным по станциям Атырауского отделения перевозок.
С 2000 по 2002 год - приемосдатчик, старший приемосдатчик грузов по подъездным путям станции «Астана».
С 2002 по 2005 год главный специалист, начальник отдела дирекции магистральной сети АО «Национальная компания Казахстан Темір Жолы».
С 2005 по 2009 год - начальник отдела, начальник управлений экономики и тарифной политики, железнодорожного транспорта, заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан.
С 2009 по 2010 год - президент АО «Вокзал Сервис», управляющий директор АО «Национальная компания «Казахстан Темір Жолы» по пассажирским перевозкам.
С 2010 по 2011 год - председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
С 2011 по 2012 год - советник президента АО «Национальная компания «Казахстан Темір Жолы», Директор филиала АО «Национальная компания «Казахстан Teмip Жолы» - «Мангистауское отделение дороги».
В 2012 году назначен председателем Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
С 2013 по 2017 год - управляющий директор - руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ», председатель правления АО «Пассажирские перевозки».
С 2017 по 2018 год - президент акционерного общества «Теміржолсу», генеральный директор-председатель правления АО «Теміржолсу».
С 2018 по 2020 год заместитель акима Мангистауской области.
С июня 2020 года по 3 октября 2022 года - аким Актау.
После представления активу региона, Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений новому заместителю, касающихся социально-экономического развития Мангистауской области.
Напомним, акимом Актау стал Ербол Избергенов, ранее занимавший должность заместителя акима города.
Нурдаулет Килыбай окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций и Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева по специальностям «Организация перевозок на железнодорожном транспорте» и «Финансы и финансовое право».
Трудовой путь начал в 1999 году дежурным по станциям Атырауского отделения перевозок.
С 2000 по 2002 год - приемосдатчик, старший приемосдатчик грузов по подъездным путям станции «Астана».
С 2002 по 2005 год главный специалист, начальник отдела дирекции магистральной сети АО «Национальная компания Казахстан Темір Жолы».
С 2005 по 2009 год - начальник отдела, начальник управлений экономики и тарифной политики, железнодорожного транспорта, заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан.
С 2009 по 2010 год - президент АО «Вокзал Сервис», управляющий директор АО «Национальная компания «Казахстан Темір Жолы» по пассажирским перевозкам.
С 2010 по 2011 год - председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
С 2011 по 2012 год - советник президента АО «Национальная компания «Казахстан Темір Жолы», Директор филиала АО «Национальная компания «Казахстан Teмip Жолы» - «Мангистауское отделение дороги».
В 2012 году назначен председателем Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
С 2013 по 2017 год - управляющий директор - руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ», председатель правления АО «Пассажирские перевозки».
С 2017 по 2018 год - президент акционерного общества «Теміржолсу», генеральный директор-председатель правления АО «Теміржолсу».
С 2018 по 2020 год заместитель акима Мангистауской области.
С июня 2020 года по 3 октября 2022 года - аким Актау.
После представления активу региона, Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений новому заместителю, касающихся социально-экономического развития Мангистауской области.
Напомним, акимом Актау стал Ербол Избергенов, ранее занимавший должность заместителя акима города.