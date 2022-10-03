Жители Мангистау обратились к президенту Казахстана с просьбой выделить деньги на ремонт ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Фото из архива lada.kz
Как сообщается в петиции, подготовленной на имя Токаева, физический износ основного оборудования МАЭКа на текущий момент составляет более 80 процентов. Кроме снижения эффективности производства, это несёт значительные риски снижения стабильности и надёжности энергоснабжения региона. По итогам 1 полугодия 2022 года доходы МАЭК по регулируемым видам услуг составили 2,6 миллиарда тенге, а расходы около 4,8 миллиарда тенге, убытки составили больше двух миллиардов тенге.
- Дистилляционные опреснительные установки (ДОУ) были введены в работу в период с 1980 по 1989 годы. Нормативный срок эксплуатации таких установок составляет 20 лет. Эксплуатационный ресурс ДОУ полностью выработан, но МАЭК прилагает все усилия для поддержания их в исправном техническом состоянии. Вместе с тем, производительность выработки продукции составляет всего 30-50 процентов от проектной мощности оборудования, по причине частичного выхода из строя теплообменных поверхностей установок, - говорится в петиции.
Помимо проблем износа основного оборудования, остро нуждающегося в модернизации и обновлении, предприятие несет финансово-экономические потери, связанные с законодательными ограничениями при формировании тарифов.
- Только за последние пять лет, то есть с 2018 по 1 полугодие 2022 годы убытки МАЭК по производству питьевой, технической и горячей воды составили более 15,2 миллиарда тенге, в связи с чем, предприятие ежегодно вынужденно сокращает средства, предусмотренные на ремонтные работы, необходимые для поддержания оборудования в рабочем состоянии. Себестоимость производимых продуктов из-за вышеизложенных факторов намного превышает доход от реализации. Например, по итогам 2021 года себестоимость тепловой энергии превысила доход от реализации на 73 процента, и предприятие понесло убытки на 1 миллиард 715 миллионов тенге, себестоимость производства и водоподготовки воды (питьевой, горячей и технической) превысила доход на 35 процентов, также понесли убытки около 1 миллиарда 241 миллиона тенге. Ситуация в 2022 году такая же, как и в 2021 году, при этом рост цены на газ на 10 процентов с 1 июля текущего года ещё больше увеличивает убытки, - говорится в петиции.
На всех электростанциях в качестве основного топлива используется природный газ, затраты на который составляют более 60% от общих расходов предприятия. Одной из главных причин роста себестоимости энергоресурсов является постоянный рост цен на товарный газ, являющийся основным источником производства электроэнергии.
В 2018 году цена на газ составила 5 888,33 тенге/1000м3. С июля 2021 года цена газа выросла на 12% и составила 6597,16 тенге/1000м3. В феврале 2022 года произошло снижение цены на газ на 0,7% и она составила 6551,16 тенге/1000м3. Но, с окончанием моратория с июля 2022 года цена на газ выросла на 10% и составила 7203,51 тенге/1000м3.
- Неоднократное повышение цены на товарный газ и его транспортировку со стороны единственного поставщика АО «КазТрансГаз Аймак» приводит к миллиардным убыткам предприятия и необходимости повышения тарифов на производимую продукцию, так как доля топлива в ее себестоимости составляет более 60%. При этом уже сегодня высокая стоимость товарного газа привела к тому, что тариф на электроэнергию МАЭК стал одним из самых дорогих в Казахстане. На этом фоне многие потребители электроэнергии нефтегазового сектора Мангистауской области, имеющие собственные месторождения газа, начинают идти по пути установки своих локальных электростанций, а некоторые - покупают электроэнергию из-за пределов области. Вследствие сложившейся ситуации МАЭК теряет потребителей, вынужденно снижает производство, что соответственно приводит к удорожанию себестоимости электроэнергии, - говорится в петиции.
Вопрос усложняется еще и тем, что в соответствии с действующим на сегодняшний день законодательством Республики Казахстан о газе и газоснабжении, товарный газ можно приобрести только через национального оператора - у АО «Национальная компания «QazaqGaz» (его дочерних компаний) либо у производителей товарного газа, если национальный оператор откажется от своего преимущественного права на приобретение объемов товарного газа у данных производителей. Согласно статье 15 Закона Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» все недропользователи-производители товарного газа обязаны в первоочередном порядке предлагать объемы отчуждаемого сырого и (или) товарного газа национальному оператору.
- По факту, национальный оператор никогда не отказывается от своего преимущественного права, и потребители газа вынуждены его покупать безальтернативно, только через национального оператора, по неконкурентно высокой цене. Растущая просроченная дебиторская задолженность, которая на 1 сентября 2022 года составила 9,8 миллиарда тенге приводит к кассовым разрывам. Рост дебиторской задолженности в основном пришелся на долю энергоснабжающих организаций, осуществляющих розничную продажу электроэнергии населению городов Актау и Жанаозен, и допустивших нарушения взятых на себя договорных обязательств.
С целью сохранения стабильной финансово-экономической ситуации на предприятии и сокращения кассовых разрывов, МАЭК вынужден привлекать заемные средства в банках второго уровня, которые идут на пополнение оборотных средств для покрытия долгов перед поставщиком за текущее потребление товарного газа. Задолженность МАЭК за полученный товарный газ по состоянию на 1 сентября 2022 года составила более 6 миллиардов тенге. Из-за постоянной закредитованности, предприятие всё больше несет затраты на обслуживание займов, что негативно влияет на его платёжеспособность,- говорится в петиции.
На предприятии сегодня работают 3505 человек. В сложившейся ситуации МАЭК не может повысить зарплату работникам, предоставить им дополнительные льготы и гарантии, что сказывается на росте социального напряжения в трудовых коллективах.
- Новый закон о естественных монополиях не предусматривает никаких оснований для пересмотра тарифов в течение 5 лет (до 2024 года), кроме изменения цен на стратегические товары. При таких обстоятельствах, дальнейшее ухудшение финансово-экономического положения повлияет на производственную стабильность, а также скажется на физическом состоянии (дальнейшем износе) оборудования, что в последствии может привести к остановам, выходу из строя, простоям производственных ресурсов и невозможности выполнения своих обязательств перед потребителями по бесперебойному обеспечению энергоресурсами надлежащего качества. Предприятие вынуждено будет и дальше увеличивать свою кредиторскую задолженность, что может привести к ухудшению финансового положения, и, в конечном итоге, к полной финансово-экономической несостоятельности (банкротству) предприятия, - говорится в петиции.
Необходимость очередного повышения тарифов крайне неблагоприятно отразится на тех потребителях, которые не имеют альтернативы и вынуждены потреблять только продукцию МАЭКа. Таких в регионе подавляющее большинство, включая все население и субъекты малого и среднего бизнеса.
- Возникновение подобной ситуации может привести к росту социальной напряженности в регионе, акциям протеста, так как стоимость энергоресурсов в пустынном регионе самая высокая и вопрос длительное время не разрешается. При остановке производственных мощностей МАЭКа, замещение объемов из других источников не представляется возможным, - говорится в петиции.
В связи с чем авторы петиции просят президента страны рассмотреть возможность снизить и зафиксировать на длительный период стоимость товарного газа или льготного ценообразования на товарный газ для ТОО «МАЭК-Казатомпром»; рассмотреть вопрос субсидирования за счет бюджетных средств убытков ТОО «МАЭК-Казатомпром», связанных с низким тарифом на производство тепла и воды и выделить финансирование из бюджетных средств на модернизацию ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Подписать петицию можно здесь.
- Дистилляционные опреснительные установки (ДОУ) были введены в работу в период с 1980 по 1989 годы. Нормативный срок эксплуатации таких установок составляет 20 лет. Эксплуатационный ресурс ДОУ полностью выработан, но МАЭК прилагает все усилия для поддержания их в исправном техническом состоянии. Вместе с тем, производительность выработки продукции составляет всего 30-50 процентов от проектной мощности оборудования, по причине частичного выхода из строя теплообменных поверхностей установок, - говорится в петиции.
Помимо проблем износа основного оборудования, остро нуждающегося в модернизации и обновлении, предприятие несет финансово-экономические потери, связанные с законодательными ограничениями при формировании тарифов.
- Только за последние пять лет, то есть с 2018 по 1 полугодие 2022 годы убытки МАЭК по производству питьевой, технической и горячей воды составили более 15,2 миллиарда тенге, в связи с чем, предприятие ежегодно вынужденно сокращает средства, предусмотренные на ремонтные работы, необходимые для поддержания оборудования в рабочем состоянии. Себестоимость производимых продуктов из-за вышеизложенных факторов намного превышает доход от реализации. Например, по итогам 2021 года себестоимость тепловой энергии превысила доход от реализации на 73 процента, и предприятие понесло убытки на 1 миллиард 715 миллионов тенге, себестоимость производства и водоподготовки воды (питьевой, горячей и технической) превысила доход на 35 процентов, также понесли убытки около 1 миллиарда 241 миллиона тенге. Ситуация в 2022 году такая же, как и в 2021 году, при этом рост цены на газ на 10 процентов с 1 июля текущего года ещё больше увеличивает убытки, - говорится в петиции.
На всех электростанциях в качестве основного топлива используется природный газ, затраты на который составляют более 60% от общих расходов предприятия. Одной из главных причин роста себестоимости энергоресурсов является постоянный рост цен на товарный газ, являющийся основным источником производства электроэнергии.
В 2018 году цена на газ составила 5 888,33 тенге/1000м3. С июля 2021 года цена газа выросла на 12% и составила 6597,16 тенге/1000м3. В феврале 2022 года произошло снижение цены на газ на 0,7% и она составила 6551,16 тенге/1000м3. Но, с окончанием моратория с июля 2022 года цена на газ выросла на 10% и составила 7203,51 тенге/1000м3.
- Неоднократное повышение цены на товарный газ и его транспортировку со стороны единственного поставщика АО «КазТрансГаз Аймак» приводит к миллиардным убыткам предприятия и необходимости повышения тарифов на производимую продукцию, так как доля топлива в ее себестоимости составляет более 60%. При этом уже сегодня высокая стоимость товарного газа привела к тому, что тариф на электроэнергию МАЭК стал одним из самых дорогих в Казахстане. На этом фоне многие потребители электроэнергии нефтегазового сектора Мангистауской области, имеющие собственные месторождения газа, начинают идти по пути установки своих локальных электростанций, а некоторые - покупают электроэнергию из-за пределов области. Вследствие сложившейся ситуации МАЭК теряет потребителей, вынужденно снижает производство, что соответственно приводит к удорожанию себестоимости электроэнергии, - говорится в петиции.
Вопрос усложняется еще и тем, что в соответствии с действующим на сегодняшний день законодательством Республики Казахстан о газе и газоснабжении, товарный газ можно приобрести только через национального оператора - у АО «Национальная компания «QazaqGaz» (его дочерних компаний) либо у производителей товарного газа, если национальный оператор откажется от своего преимущественного права на приобретение объемов товарного газа у данных производителей. Согласно статье 15 Закона Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» все недропользователи-производители товарного газа обязаны в первоочередном порядке предлагать объемы отчуждаемого сырого и (или) товарного газа национальному оператору.
- По факту, национальный оператор никогда не отказывается от своего преимущественного права, и потребители газа вынуждены его покупать безальтернативно, только через национального оператора, по неконкурентно высокой цене. Растущая просроченная дебиторская задолженность, которая на 1 сентября 2022 года составила 9,8 миллиарда тенге приводит к кассовым разрывам. Рост дебиторской задолженности в основном пришелся на долю энергоснабжающих организаций, осуществляющих розничную продажу электроэнергии населению городов Актау и Жанаозен, и допустивших нарушения взятых на себя договорных обязательств.
С целью сохранения стабильной финансово-экономической ситуации на предприятии и сокращения кассовых разрывов, МАЭК вынужден привлекать заемные средства в банках второго уровня, которые идут на пополнение оборотных средств для покрытия долгов перед поставщиком за текущее потребление товарного газа. Задолженность МАЭК за полученный товарный газ по состоянию на 1 сентября 2022 года составила более 6 миллиардов тенге. Из-за постоянной закредитованности, предприятие всё больше несет затраты на обслуживание займов, что негативно влияет на его платёжеспособность,- говорится в петиции.
На предприятии сегодня работают 3505 человек. В сложившейся ситуации МАЭК не может повысить зарплату работникам, предоставить им дополнительные льготы и гарантии, что сказывается на росте социального напряжения в трудовых коллективах.
- Новый закон о естественных монополиях не предусматривает никаких оснований для пересмотра тарифов в течение 5 лет (до 2024 года), кроме изменения цен на стратегические товары. При таких обстоятельствах, дальнейшее ухудшение финансово-экономического положения повлияет на производственную стабильность, а также скажется на физическом состоянии (дальнейшем износе) оборудования, что в последствии может привести к остановам, выходу из строя, простоям производственных ресурсов и невозможности выполнения своих обязательств перед потребителями по бесперебойному обеспечению энергоресурсами надлежащего качества. Предприятие вынуждено будет и дальше увеличивать свою кредиторскую задолженность, что может привести к ухудшению финансового положения, и, в конечном итоге, к полной финансово-экономической несостоятельности (банкротству) предприятия, - говорится в петиции.
Необходимость очередного повышения тарифов крайне неблагоприятно отразится на тех потребителях, которые не имеют альтернативы и вынуждены потреблять только продукцию МАЭКа. Таких в регионе подавляющее большинство, включая все население и субъекты малого и среднего бизнеса.
- Возникновение подобной ситуации может привести к росту социальной напряженности в регионе, акциям протеста, так как стоимость энергоресурсов в пустынном регионе самая высокая и вопрос длительное время не разрешается. При остановке производственных мощностей МАЭКа, замещение объемов из других источников не представляется возможным, - говорится в петиции.
В связи с чем авторы петиции просят президента страны рассмотреть возможность снизить и зафиксировать на длительный период стоимость товарного газа или льготного ценообразования на товарный газ для ТОО «МАЭК-Казатомпром»; рассмотреть вопрос субсидирования за счет бюджетных средств убытков ТОО «МАЭК-Казатомпром», связанных с низким тарифом на производство тепла и воды и выделить финансирование из бюджетных средств на модернизацию ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Подписать петицию можно здесь.
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