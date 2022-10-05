В Мангистау пограничники выпустили из браконьерских сетей 100 особей осетровой рыбы.

Фото пресс-центра департамента Пограничной службы КНБ РК области.

Пограничными катерами третьего дивизиона береговой охраны департамента пограничной службы КНБ РК Мангистауской области осуществлена выборка орудий браконьерского лова в Каспийском море.



- В ходе проведенных операций в территориальных водах РК обнаружено и изъято 5 220 метров браконьерских сетей. В естественную среду обитания выпущено 100 особей рыбы осетровой породы общим весом 833 кг. Сумма предотвращенного ущерба составила 255 968 304 тенге, - сообщили в пресс-центре департамента.