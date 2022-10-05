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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:55

Просмотров: 474

В Мангистау пограничники выпустили из браконьерских сетей 100 особей осетровой рыбы

В ходе пограничной операции «Кигач-2022» пограничники Мангистау предотвратили ущерб на сумму более 250 тысяч тенге. В естественную среду обитания выпущено 100 особей осетровой рыбы. Об этом сообщили в пресс-центре департамента пограничной службы КНБ РК области.

Фото пресс-центра департамента Пограничной службы КНБ РК области.
Пограничными катерами третьего дивизиона береговой охраны департамента пограничной службы КНБ РК Мангистауской области осуществлена выборка орудий браконьерского лова в Каспийском море.

- В ходе проведенных операций в территориальных водах РК обнаружено и изъято 5 220 метров браконьерских сетей. В естественную среду обитания выпущено 100 особей рыбы осетровой породы общим весом 833 кг. Сумма предотвращенного ущерба составила 255 968 304 тенге, - сообщили в пресс-центре департамента.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 21:26
В Мангистау пограничники выпустили из браконьерских сетей 100 особей осетровой рыбы.

Из какого архива выложили фото такой севрюги?!...
Сейчас в такое время беспредельного браконьерства ДО!, таких размеров севрюга вряд ли вырастит, выловят как и среди других чалмышей...

Фото пресс-центра департамента Пограничной службы КНБ РК области.

Все мы ходим под богом.
 
 

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