Казахстан вложит 360 миллионов долларов в развитие туризма на Каспии

Фото из архива Lada.kz
В Москве прошёл II Каспийский экономический форум, сообщается на официальном сайте главы правительства.
Алихан Смаилов напомнил коллегам из прикаспийских стран, что без улучшения транспортной связанности региона не удастся эффективно использовать потенциал межрегиональной торговли. В качестве примера премьер-министр Казахстана привёл порт Актау, который может стать узловым на маршруте «Индия – страны Персидского залива – Иран – Казахстан – Россия».
Алихан Смаилов также сообщил, что страны региона договорились об устранении «узких» мест на Транскаспийском международном транспортном маршруте для расширения грузопотоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.
Премьер-министр Казахстана призвал страны региона создать условия для развития туризма на Каспии. Для этого, по словам Алихана Смаилова, необходимо запустить комбинированные туры, развивать круизный туризм и смягчить визово-миграционные режимы.
- Правительство Казахстана также ведёт работу по созданию на побережье Каспия благоприятного туристского климата. В частности, до 2025 года планируется реализовать 15 инвестиционных проектов на сумму более 360 млн долларов, — отметил Алихан Смаилов.
Премьер-министр добавил, что ключевым шагом для развития регионального туризма стала подготовка соответствующего соглашения между странами Каспийского бассейна. Глава правительства также призвал страны региона поддержать возобновление деятельности Каспийской экологической программы и коснулся вопросов, связанных с обеспечением региональной энергетической безопасности.
Алихан Смаилов напомнил коллегам из прикаспийских стран, что без улучшения транспортной связанности региона не удастся эффективно использовать потенциал межрегиональной торговли. В качестве примера премьер-министр Казахстана привёл порт Актау, который может стать узловым на маршруте «Индия – страны Персидского залива – Иран – Казахстан – Россия».
Алихан Смаилов также сообщил, что страны региона договорились об устранении «узких» мест на Транскаспийском международном транспортном маршруте для расширения грузопотоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.
Премьер-министр Казахстана призвал страны региона создать условия для развития туризма на Каспии. Для этого, по словам Алихана Смаилова, необходимо запустить комбинированные туры, развивать круизный туризм и смягчить визово-миграционные режимы.
- Правительство Казахстана также ведёт работу по созданию на побережье Каспия благоприятного туристского климата. В частности, до 2025 года планируется реализовать 15 инвестиционных проектов на сумму более 360 млн долларов, — отметил Алихан Смаилов.
Премьер-министр добавил, что ключевым шагом для развития регионального туризма стала подготовка соответствующего соглашения между странами Каспийского бассейна. Глава правительства также призвал страны региона поддержать возобновление деятельности Каспийской экологической программы и коснулся вопросов, связанных с обеспечением региональной энергетической безопасности.