На разлагающиеся трупы собак за акиматом посёлка Атамекен в Мангистау пожаловались жители

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В редакцию Lada.kz обратились жители посёлка Атамекен. Люди пожаловались на то, что трупы собак лежат у здания местного акимата, и их никто не убирает.



- Я проходил недавно там, тогда была одна собака. Сегодня утром появилась ещё одна. Всё это происходит сзади акимата. Запах стоит невыносимый. Удивительно, что кроме жителей весь этот ужас никто не замечает. Прошу через вашу редакцию, чтобы ответственные занялись этим вопросом, - говорит местный житель.



