«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Октября
+18...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.04 KZT
  • €1 = 462.84 KZT
  • 1 RUB = 7.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 16:31

Просмотров: 758

На разлагающиеся трупы собак за акиматом посёлка Атамекен в Мангистау пожаловались жители

Жители села Атамекен жалуются на невыносимую вонь у сельского акимата. По словам людей, трупы собак лежат у администрации уже несколько суток, но никто убирать мёртвых животных не собирается.

Кадр видеоролика
В редакцию Lada.kz обратились жители посёлка Атамекен. Люди пожаловались на то, что трупы собак лежат у здания местного акимата, и их никто не убирает.

- Я проходил недавно там, тогда была одна собака. Сегодня утром появилась ещё одна. Всё это происходит сзади акимата. Запах стоит невыносимый. Удивительно, что кроме жителей весь этот ужас никто не замечает. Прошу через вашу редакцию, чтобы ответственные занялись этим вопросом, - говорит местный житель.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика