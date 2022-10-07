Гульнар Куркинбаева назначена руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистау.

Гульнар Коркинбаева

В новую должность Гульнар Куркинбаева вступила с 4 октября 2022 года.



- В соответствии с пунктом 1 статьи 29, пунктом 1 статьи 30 Закона Республики Казахстан О государственной службе, приказом руководителя аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан Б.Абдильдина Куркинбаева Гульнар Утебаевна с 4 октября 2022 года является руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, - сообщили в департаменте.



Ранее Гульнар Куркинбаева занимала должность заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.



Бывший руководитель Газиз Надуев уволился с должности по собственному желанию.