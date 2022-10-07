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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:39

Просмотров: 502

Гульнар Куркинбаева назначена руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистау

Приказом руководителя аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан Гульнар Куркинбаева назначена руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области. Ранее она занимала должность заместителя руководителя этого ведомства.

Гульнар Коркинбаева
В новую должность Гульнар Куркинбаева вступила с 4 октября 2022 года.

- В соответствии с пунктом 1 статьи 29, пунктом 1 статьи 30 Закона Республики Казахстан О государственной службе, приказом руководителя аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан Б.Абдильдина Куркинбаева Гульнар Утебаевна с 4 октября 2022 года является руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, - сообщили в департаменте.

Ранее Гульнар Куркинбаева занимала должность заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Бывший руководитель Газиз Надуев уволился с должности по собственному желанию.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:14
Гульнар Куркинбаева назначена руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистау.

НУ!, теперь будет "санитарный порядок после рейдов СЭС", на рынках и пище блоках в школах и детских садах...
Готовьте ... money ...На приобретения нового компьюторного оборудования новому РУКОводителю,
на столе стоит древний системный блок..

Все мы ходим под богом.
 
 

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