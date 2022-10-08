Новый аким Актау встретится с населением

Новый аким города Ербол Избергенов. Фото ЦОК Мангистауской области
Новый аким встретится с жителями Актау и села Умирзак.
График встречи: 20 октября в 11:00 состоится встреча с жителями нижних микрорайонов и села Умирзак.
На следующий день, 21 октября, также в 11:00 пройдёт встреча с жителями верхних микрорайонов.
Место проведения: Дом культуры имени Абая в 4 микрорайоне.
Напомним, новый аким города Ербол Избергенов был назначен на должность градоначальника в начале этой недели.
График встречи: 20 октября в 11:00 состоится встреча с жителями нижних микрорайонов и села Умирзак.
На следующий день, 21 октября, также в 11:00 пройдёт встреча с жителями верхних микрорайонов.
Место проведения: Дом культуры имени Абая в 4 микрорайоне.
Напомним, новый аким города Ербол Избергенов был назначен на должность градоначальника в начале этой недели.
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