О правилах безопасности во время осенней рыбалки рассказали спасатели



- Скажите «нет» алкоголю. По статистике, более чем в 90 процентах случаев происшествий на воде пострадавшими оказываются мужчины в состоянии алкогольного опьянения. Не стоит забывать о наличии на борту средств спасения и подачи сигналов. Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Обязательно следует иметь в наличии спасательный круг, а на себе – спасательный жилет, а также емкость для откачивания воды, - предупредили в департаменте.



- Безопасно двигаться по воде можно только в правильно оборудованной и исправной лодке. Не перегружайте лодку, следите, чтобы в ней не накапливалась вода. Если согласно техническим характеристикам плавсредство рассчитано максимум на три человека, не стоит пренебрегать безопасностью, размещаясь в нем вчетвером, - подчеркнули в пресс-службе.



- Одно из правил при ловле рыбы с лодки - умение плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях, - уведомили эксперты.

Перед тем, как выйти из дома, спасатели рекомендуют ознакомиться с прогнозом погоды. Избегайте выхода на водоем в ветреную погоду и в темное время суток – это опасно. Помимо этого, проверить заряд батареи на сотовом телефоне. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо взять с собой запас лекарств. Обязательно следует предупредить родных и близких, рассказать о маршруте следования и времени возвращения.Особая осторожность требуется при рыбалке на надувных лодках. Необходимо тщательно подходить к выбору места рыбалки. Не рекомендуется заплывать в незнакомые места, ведь малейший «наезд» на острый край подводной коряги или камня может привести к крайне печальным последствиям.ДЧС предупреждает, не следует держать лодку боком к сильному ветру и волне. При ловле стоя располагайтесь в середине лодки, расставив ноги для большей устойчивости. В надувной лодке вставать в полный рост категорически запрещается. Помимо этого, в резиновой лодке нельзя удить, сидя на борту или на доске, перекинутой с борта на борт. Ни в какой лодке нельзя спать на плаву.Если вдруг появилась необходимость поменяться рыбакам в лодке местами, когда уже вышли на водную акваторию, то следует делать это не спеша, немного пригнувшись для поддержания равновесия, без резких движений. Если на водоеме «гуляет» волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться местами.Видео ДЧС МО.