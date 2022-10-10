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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:27

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На учете в центре психического здоровья Мангистау состоят свыше 8000 человек

Сегодня, 10 октября, отмечается Всемирный день психического здоровья. В Мангистауской области в центре психического здоровья на учете состоят 8 139 человек. Об этом сообщила Базархан Рзабекова, исполняющая обязанности директора областного центра психического здоровья.

_фото из архива Lada.kz
По словам руководителя областного центра, по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение численности больных на 0,8%.

- На учете в центре состоят 8 139 жителей области. Среди них 5 412 мужчин и 2 727 женщин. На сегодняшний день в стационаре находятся 178 пациентов: 134 мужчины и 44 женщины, - рассказала Базархан Рзабекова.

По официальным статистическим данным, в республике под динамическим наблюдением находятся 300 323 пациента. За 2021 год на учет было поставлено 9 918 пациентов с психическими расстройствами и 13 361 пациент с зависимостями.

Основная цель проведения Всемирного дня психического здоровья - напомнить всем о проблемах психического здоровья и мобилизовать усилия общества в поддержку укрепления психического здоровья.



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