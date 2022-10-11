Пассажиры авиакомпании «SCAT» сообщением Алматы-Актау оказались заперты в автобусе

По словам людей, после остановки автобуса у самолёта им не открыли дверь в автобусе.- Мы неоднократно просили открыть дверь, но в ответ никаких действий не было. В автобусе стало очень жарко, так как окна не открывались. У людей началась паника. Примерно через полчаса мы все-таки вышли и уже думали, поднимемся в самолёт, но и на улице нас держали ещё полчаса. В самолёт поднимался сотрудник полиции, но он ничего не объяснил, – рассказала Ляззат, пассажирка рейса.В авиакомпании пояснили ситуацию.- Получасовая задержка вылета рейса Алматы-Актау была связана с необходимостью снятия одного из пассажиров с рейса. Авиакомпания приносит извинения за задержку, – сообщили в авиакомпании «SCAT».