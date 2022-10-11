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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 19:28

Просмотров: 308

Артём Абильдинов назначен заместителем руководителя департамента госдоходов по Мангистау

Руководитель департамента государственных доходов по Мангистауской области Серик Манзоров представил коллективу своего нового заместителя, назначенного приказом Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

 

Артём Абильдинов
Абильдинов Артём Анатольевич родился  31мая 1979 года в г.Целиноград.

Образование высшее,  в 1997 году окончил Акмолинский финансово-экономический колледж, специальность – финансы, в 2005 году окончил Академию финансовой полиции по специальности юрист, и в 2011 году Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, специальность – менеджер государственного и муниципального управления.

В 2014 году присуждена учёная степень – кандидат политических наук.

Карьера:

- 1997 – 2000гг. - оперуполномоченный отделения «А», УВД г.Астана;

- 2002 – 2010гг. –  инспектор, руководитель отдела,  руководитель управления Таможенного  управления;

- 2011  – менеджер «Астана-финанс»,  г.Астана;

- 2011 – 2015гг. – руководитель управления ДГД по г.Астана, г.Астана;

- 2015 – 2019гг. – заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты акимата г.Астана;

- 2019 – Директор департамента Министерства труда и социальной защиты;

- 2019 – 2021гг. – заместитель председателя Ассоциации юридических лиц «Нур-жол»;

- с 21 октября 2021г. по 10 октября 2022г. – заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области.



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