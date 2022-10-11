Артём Абильдинов назначен заместителем руководителя департамента госдоходов по Мангистау

Артём Абильдинов

Абильдинов Артём Анатольевич родился 31мая 1979 года в г.Целиноград.



Образование высшее, в 1997 году окончил Акмолинский финансово-экономический колледж, специальность – финансы, в 2005 году окончил Академию финансовой полиции по специальности юрист, и в 2011 году Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, специальность – менеджер государственного и муниципального управления.



В 2014 году присуждена учёная степень – кандидат политических наук.



Карьера:



- 1997 – 2000гг. - оперуполномоченный отделения «А», УВД г.Астана;



- 2002 – 2010гг. – инспектор, руководитель отдела, руководитель управления Таможенного управления;



- 2011 – менеджер «Астана-финанс», г.Астана;



- 2011 – 2015гг. – руководитель управления ДГД по г.Астана, г.Астана;



- 2015 – 2019гг. – заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты акимата г.Астана;



- 2019 – Директор департамента Министерства труда и социальной защиты;



- 2019 – 2021гг. – заместитель председателя Ассоциации юридических лиц «Нур-жол»;



- с 21 октября 2021г. по 10 октября 2022г. – заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области.