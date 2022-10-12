В Мангистау продолжается кампания иммунизации от гриппа

Фото из архива Lada.kz

Вакциной «Гриппол+» российского производства обеспечены государственные поликлиники региона. Всего на бюджетные средства приобретено 90 тысяч доз.



- В прошлом эпидсезоне в области зарегистрировано 111 случаев гриппа. Подавляющее большинство из них приходится на долю детей до 14 лет - 63 процента. Кроме этого, отмечено свыше 5 тысяч фактов заболевания гриппом детей в возрасте до одного года. Из числа беременных гриппом проболели 775 женщин. На сегодняшний день вакцинацией охвачено более 6,7 процента от всего населения, - прокомментировала Гульнар Куркинбаева.



За счёт средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения. К ним относятся: медицинские работники; контингент медико-социальных учреждений; дети, состоящие на диспансерном учёте в медицинских организациях; дети из организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребёнка и по эпидемиологическим показаниям.



К примеру, для Актауской городской поликлиники, со слов Баян Утеевой, заведующей отделением центра медицинского здоровья, выделено 7 200 доз вакцины «Гриппол+». Иммунизацию в поликлинике уже прошли около 4 тысяч горожан.



Платную иммунизацию можно пройти только в одной частной медицинской компании.



По словам специалистов, в предстоящий эпидемический сезон, по данным ВОЗ, актуальны будут три штамма вируса - A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины.

Циркуляция вируса гриппа начинается с ноября и длится до середины апреля.



Напомним, кампания иммунизации стартовала в Казахстане 3 октября.