«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 12 Октября
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.95 KZT
  • €1 = 460.65 KZT
  • 1 RUB = 7.44 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:44

Просмотров: 305

В Мангистау продолжается кампания иммунизации от гриппа

В Мангистауской области продолжается кампания по иммунизции жителей против гриппа. На предстоящий эпидсезон приобретено 90 тысяч доз российской вакцины. Об этом сообщила Гульнар Куркинбаева, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото из архива Lada.kz
Вакциной «Гриппол+» российского производства обеспечены государственные поликлиники региона. Всего на бюджетные средства приобретено 90 тысяч доз.

- В прошлом эпидсезоне в области зарегистрировано 111 случаев гриппа. Подавляющее большинство из них приходится на долю детей до 14 лет - 63 процента. Кроме этого, отмечено свыше 5 тысяч фактов заболевания гриппом детей в возрасте до одного года. Из числа беременных гриппом проболели 775 женщин. На сегодняшний день вакцинацией охвачено более 6,7 процента от всего населения, - прокомментировала Гульнар Куркинбаева.

За счёт средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения. К ним относятся: медицинские работники; контингент медико-социальных учреждений; дети, состоящие на диспансерном учёте в медицинских организациях; дети из организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребёнка и по эпидемиологическим показаниям.

К примеру, для Актауской городской поликлиники, со слов Баян Утеевой, заведующей отделением центра медицинского здоровья, выделено 7 200 доз вакцины «Гриппол+». Иммунизацию в поликлинике уже прошли около 4 тысяч горожан.

Платную иммунизацию можно пройти только в одной частной медицинской компании.

По словам специалистов, в предстоящий эпидемический сезон, по данным ВОЗ, актуальны будут три штамма вируса - A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины.
Циркуляция вируса гриппа начинается с ноября и длится до середины апреля.

Напомним, кампания иммунизации стартовала в Казахстане 3 октября.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика