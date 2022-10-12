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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:58

Просмотров: 871

Автомобильную дорогу между 19А и 33 микрорайонами Актау расширят до шести полос

В Актау для удобства автомобилистов расширят дорогу №25 между 19А и 33 микрорайонами. Работы стартуют завтра, 13 октября, сообщает пресс-служба акимата города.

Иллюстративное фото
В городской администрации сообщают, что дорогу № 25 между 19А и 33 микрорайонами расширят с четырёх до шести полос. Работы начнутся уже завтра 13 октября.

Автомобильную дорогу между 19А и 33 микрорайонами Актау расширят до шести полос


- В первую очередь будут проведены работы по демонтажу придорожного тротуара. После чего начнутся работы по расширению дорожного полотна с четырёх до шести полос, - сообщили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

На время строительных работ будет перекрыта часть дороги в 19А микрорайоне.



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Комментарии ( 3 )

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Кари (Посетители) Сегодня, 14:04
На дачах лучше бы хоть узенькую дорожку асфальтированную проложили
 
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Darkman (Посетители) Сегодня, 14:03
Соседнюю дорогу между Диной и 30 мкр и дальше расширьте лучше. И светофор со вспомогательным поворотом добавьте. Люди спасибо скажут. А то что вы собрались делать это просто освоение бюджета, толку там от 6 полос?
 
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  • 12-й регион
  • maksimsh
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 12:16
Зачем? Дорога без интенсивного движения, бюджет освоить надо? Лучше расширили дорогу между 2м и 3м мкр до 22го мкр, или между 1 мкр и приморской зоной, а также установить надземные или подземные переходы между 16 и 17 и в других местах интенсивного и скоростного движения.
 
 

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