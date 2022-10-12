Автомобильную дорогу между 19А и 33 микрорайонами Актау расширят до шести полос

В городской администрации сообщают, что дорогу № 25 между 19А и 33 микрорайонами расширят с четырёх до шести полос. Работы начнутся уже завтра 13 октября.- В первую очередь будут проведены работы по демонтажу придорожного тротуара. После чего начнутся работы по расширению дорожного полотна с четырёх до шести полос, - сообщили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.На время строительных работ будет перекрыта часть дороги в 19А микрорайоне.