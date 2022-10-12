Не в Актау: школьники с вейпами попали на видео

Кадр видео
В социальных сетях жители Актау распространяют видео факта массового использования электронных сигарет школьниками. Пользователи сети предположили, что видео было снято возле одной из школ в Актау.
Журналисты Lada.kz выяснили, что видео было снято на детской площадке в Атырау. На кадрах ученики школы №16 курят вейпы и передают их по кругу.
По данным сайта ИА «NewTimes.kz» по записи были оперативно мобилизованы участковые инспекторы полиции, школьников выявили и провели с ними профбеседу с участием законных представителей.
В итоге семерых родителей привлекли к адмответственности и оштрафовали их на 45 945 тенге по статье КоАПРК «Нарушение запрета потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева».
Журналисты Lada.kz выяснили, что видео было снято на детской площадке в Атырау. На кадрах ученики школы №16 курят вейпы и передают их по кругу.
По данным сайта ИА «NewTimes.kz» по записи были оперативно мобилизованы участковые инспекторы полиции, школьников выявили и провели с ними профбеседу с участием законных представителей.
В итоге семерых родителей привлекли к адмответственности и оштрафовали их на 45 945 тенге по статье КоАПРК «Нарушение запрета потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева».