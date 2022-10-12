Более 65 тысяч жителей Мангистау не уплатили налог на имущество

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В ведомстве рассказали, чем грозит неуплата налогов жителям региона.



- По истечении срока уплаты неплательщики в соответствии с нормами налогового законодательства не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть счета, производить переводы, оформить кредит. За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком, - сообщили в ДГД региона.



Кроме того, в ведомстве отметили, что налоговые приказы направят судоисполнителям, которые смогут арестовать счета должников и ограничить им выезд из страны. Одновременно будут удерживаться судебные издержки в размере до 25 процентов суммы долга.



В департаменте рассказали про должника рекордсмена.



- Среди должников есть жительница Актау, она не уплатила налог на имущество физлиц на сумму 369,9 тысяч тенге, став своеобразной рекордсменкой области по сумме, - сообщили в ДГД области.



Департамент призывает граждан не затягивать с уплатой налога на имущество с физических лиц и оплатить налог в ближайшие дни. По вопросам можно обратиться в единый контакт-центр 1414.