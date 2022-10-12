«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 12 Октября
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.95 KZT
  • €1 = 460.65 KZT
  • 1 RUB = 7.44 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:04

Просмотров: 7

Зерновой терминал планируют построить в порту Курык

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК ведёт работу по расширению инфраструктуры морских портов Актау и Курык. В рамках развития портовой инфраструктуры к 2025 году планируется строительство многофункционального морского терминала «Саржа» в порту Курык. Об этом сообщает ElDala.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иллюстративное фото
Как сообщил на встрече с управляющим директором Abu Dhabi Ports Group Мохаммедом Жума Аль Шамиси глава МИИР Каирбек Ускенбаев, проект предполагает строительство зернового и универсального терминалов, терминалов наливных и генеральных грузов, а также транспортно-логистического центра. Осуществление запланированного позволит увеличить пропускную способность портов Казахстана ещё на 9,4 миллиона тонн.

На переговорах обсуждены перспективы развития портов Актау и Курык, а также СЭЗ «Морпорт Актау».

Отмечается, что на сегодняшний день уже успешно реализованы проекты по расширению порта Актау и строительству паромного комплекса в порту Курык. Благодаря этому обеспечена транспортировка грузов во все порты прикаспийских стран и по международным маршрутам «Север-Юг» и ТМТМ. Пропускная способность казахстанских портов Актау и Курык сейчас превышает 21 миллион тонн грузов в год.

По данным Мининдустрии, также к 2025 году планируется создание контейнерного хаба в порту Актау.

- Проект включен в Нацпроект «Сильные регионы – драйвер развития страны». В целях повышения привлекательности проекта для иностранных инвесторов реализация предполагается в формате СП и на базе СЭЗ «Морпорт Актау». Стоимость проекта – 13,7 млрд тенге, срок реализации – 2025 год. Проект позволит увеличить объем контейнерных перевозок с 40 тысяс до 215 тысяч ДФЭ в год, - рассказал Ускенбаев.

По его словам, запланированные проекты намерены реализовать за счёт частных инвестиции.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика