Зерновой терминал планируют построить в порту Курык

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Как сообщил на встрече с управляющим директором Abu Dhabi Ports Group Мохаммедом Жума Аль Шамиси глава МИИР Каирбек Ускенбаев, проект предполагает строительство зернового и универсального терминалов, терминалов наливных и генеральных грузов, а также транспортно-логистического центра. Осуществление запланированного позволит увеличить пропускную способность портов Казахстана ещё на 9,4 миллиона тонн.
На переговорах обсуждены перспективы развития портов Актау и Курык, а также СЭЗ «Морпорт Актау».
Отмечается, что на сегодняшний день уже успешно реализованы проекты по расширению порта Актау и строительству паромного комплекса в порту Курык. Благодаря этому обеспечена транспортировка грузов во все порты прикаспийских стран и по международным маршрутам «Север-Юг» и ТМТМ. Пропускная способность казахстанских портов Актау и Курык сейчас превышает 21 миллион тонн грузов в год.
По данным Мининдустрии, также к 2025 году планируется создание контейнерного хаба в порту Актау.
- Проект включен в Нацпроект «Сильные регионы – драйвер развития страны». В целях повышения привлекательности проекта для иностранных инвесторов реализация предполагается в формате СП и на базе СЭЗ «Морпорт Актау». Стоимость проекта – 13,7 млрд тенге, срок реализации – 2025 год. Проект позволит увеличить объем контейнерных перевозок с 40 тысяс до 215 тысяч ДФЭ в год, - рассказал Ускенбаев.
По его словам, запланированные проекты намерены реализовать за счёт частных инвестиции.
На переговорах обсуждены перспективы развития портов Актау и Курык, а также СЭЗ «Морпорт Актау».
Отмечается, что на сегодняшний день уже успешно реализованы проекты по расширению порта Актау и строительству паромного комплекса в порту Курык. Благодаря этому обеспечена транспортировка грузов во все порты прикаспийских стран и по международным маршрутам «Север-Юг» и ТМТМ. Пропускная способность казахстанских портов Актау и Курык сейчас превышает 21 миллион тонн грузов в год.
По данным Мининдустрии, также к 2025 году планируется создание контейнерного хаба в порту Актау.
- Проект включен в Нацпроект «Сильные регионы – драйвер развития страны». В целях повышения привлекательности проекта для иностранных инвесторов реализация предполагается в формате СП и на базе СЭЗ «Морпорт Актау». Стоимость проекта – 13,7 млрд тенге, срок реализации – 2025 год. Проект позволит увеличить объем контейнерных перевозок с 40 тысяс до 215 тысяч ДФЭ в год, - рассказал Ускенбаев.
По его словам, запланированные проекты намерены реализовать за счёт частных инвестиции.
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