Жители Актау подозревают в мошенничестве женщину, собирающую деньги на похороны

По словам горожан, мошенница ходит по квартирам жилых домов и, представляясь соседкой по дому, заявляет, что собирает деньги на похороны бабушки.- Данная женщина не является жителем ни нашего дома, ни соседнего. Она играет на человеческих чувствах и просит дать деньги на похороны, кто сколько может, - рассказала жительница Актау.Женщина попала на камеры видеонаблюдения.Редакция Lada.kz запросила в департаменте полиции информацию, имелись ли подобные факты мошенничества в Актау.