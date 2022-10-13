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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:24

Просмотров: 517

Жители Актау подозревают в мошенничестве женщину, собирающую деньги на похороны

Жители одного из домов 14 микрорайона рассказали о женщине, которая ходит по квартирам и просит горожан помочь деньгами для организации похорон, якобы, бабушки.

Кадр видео
По словам горожан, мошенница ходит по квартирам жилых домов и, представляясь соседкой по дому, заявляет, что собирает деньги на похороны бабушки.

- Данная женщина не является жителем ни нашего дома, ни соседнего. Она играет на человеческих чувствах и просит дать деньги на похороны, кто сколько может, - рассказала жительница Актау.

Женщина попала на камеры видеонаблюдения.



Редакция Lada.kz запросила в департаменте полиции информацию, имелись ли подобные факты мошенничества в Актау.



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Комментарии ( 1 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 10:31
Был подобный случай и в нашем доме в 11 мкрне. Поздно вечером настойчивый стук в дверь "типаполиция" уже насторожил. Открываю, стоят две незнакомые тётки неопределённого возраста. Здрасте, мы соседи, бабушка умерла, деньги собираем. Какие соседи? в первый раз вас вижу. Мы из соседнего дома. Сомнения увеличились "почемунеизсоседнегомикрорайона". Психологически трудно на слово похороны отказать, хорошо догадался спросить имя усопшей, день и время прощания в морге, говорю, что там при прощании на месте деньгами помогу... ответа не прозвучало, молча развернулись и ушли. Люди, будьте бдительны.
 
 

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