Мангистауские железнодорожники потребовали возврата в КТЖ

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Работники товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Отпан Логистик», как сообщает Atameken Business, пожаловались на руководство организации. По их словам, компания не справляется со своими задачами: в вагонах состава «Актобе-Мангистау» нет подобающих условий для пассажиров, а заработную плату сотрудникам компании выплачивают меньше положенного.
- Последние два месяца получаем зарплату меньше положенного. Причины не объясняют. Если не могут платить заработную плату, пусть возвращают нас в структуру КТЖ, - сказала Гуляй Бекенова, проводник ТОО «Отпан Логистик».
Проводник отмечает, что жалобы пассажиров им приходится выслушивать каждый день, и в большинстве своем они касаются состояния вагонов. По словам Гуляй Бекеновой, состав поезда давно не обновлялся - вагонам больше 40 лет.
- Состояние вагонов ужасное, люди все высказывают нам. Мы стараемся объяснять людям. Если хоть одна жалоба доходит до руководства, то нас наказывают, вплоть до увольнения, - пожаловалась сотрудница компании.
Руководитель ТОО «Отпан Логистик» Алтай Борашев заверяет, что в их организации самый высокий оклад. Работникам даже предоставляют материальную и социальную помощь. Но выделить средства на новые вагоны не представляется возможным.
- В правительстве знают наши проблемы. Они не только у нас. Нам нужна помощь государства. Взять в кредит мы не можем, высокие проценты. Стоимость одного вагона – один миллион долларов. Таких денег у нас нет, - сказал Алтай Борашев.
По словам руководителя компании, нарушений с их стороны в части трудового законодательства нет. Более того, со следующего года обещают повышение оклада для сотрудников ТОО «Отпан Логистик» на 21 процент. Однако железнодорожники не верят обещаниям руководства и просят вернуть их в структуру КТЖ.
Михаил Одинцов
- Последние два месяца получаем зарплату меньше положенного. Причины не объясняют. Если не могут платить заработную плату, пусть возвращают нас в структуру КТЖ, - сказала Гуляй Бекенова, проводник ТОО «Отпан Логистик».
Проводник отмечает, что жалобы пассажиров им приходится выслушивать каждый день, и в большинстве своем они касаются состояния вагонов. По словам Гуляй Бекеновой, состав поезда давно не обновлялся - вагонам больше 40 лет.
- Состояние вагонов ужасное, люди все высказывают нам. Мы стараемся объяснять людям. Если хоть одна жалоба доходит до руководства, то нас наказывают, вплоть до увольнения, - пожаловалась сотрудница компании.
Руководитель ТОО «Отпан Логистик» Алтай Борашев заверяет, что в их организации самый высокий оклад. Работникам даже предоставляют материальную и социальную помощь. Но выделить средства на новые вагоны не представляется возможным.
- В правительстве знают наши проблемы. Они не только у нас. Нам нужна помощь государства. Взять в кредит мы не можем, высокие проценты. Стоимость одного вагона – один миллион долларов. Таких денег у нас нет, - сказал Алтай Борашев.
По словам руководителя компании, нарушений с их стороны в части трудового законодательства нет. Более того, со следующего года обещают повышение оклада для сотрудников ТОО «Отпан Логистик» на 21 процент. Однако железнодорожники не верят обещаниям руководства и просят вернуть их в структуру КТЖ.
Михаил Одинцов