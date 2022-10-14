Руководство департамента госдоходов Мангистау будет еженедельно принимать граждан

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Манзоров Серик Багдатович, руководитель департамента государственных доходов по Мангистауской области, принимает по средам - с 15:00 до 18:00.



Утеев Ербол Тынымбаевич, заместитель руководителя департамента, принимает по вторникам - с 15:00 до 18:00.



Абильдинов Артем Анатольевич, заместитель руководителя департамента, принимает по четвергам - с 15:00 до 18:00.



Байсын Талгат Әмілбекұлы, заместитель руководителя департамента, принимает по пятницам - с 15:00 до 18:00.



Прием граждан проводится в здании ведомства №35 в 31Б микрорайоне.



Предварительная запись осуществляется по телефонам: (7292) 30-11-96, 30-13-10, доб. 1183.