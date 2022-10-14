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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:16

Просмотров: 644

В Актау близнецы Касым и Жомарт делят на двоих прозвище «Президент»

В Актау живут близнецы Касым и Жомарт. Имена мальчикам выбирала бабушка. Последние три года одноклассники и друзья называют близнецов «Президентом», сообщает Zakon.kz.

Фото: mangystaumedia.kz
По информации Zakon.kz, мальчики родились в 2009 году. Они учатся в восьмом классе специализированного физико-математического лицея №11. Свободно владеют казахским, русским и английским языками. Ребята любят математику. Чтобы улучшить словарный запас и свои языковые навыки, они читают художественную литературу, новости и историю. В свободное от учебы время мальчики занимаются боксом.

В Актау близнецы Касым и Жомарт делят на двоих прозвище «Президент»


Как рассказала бабушка, когда они родились, Касым-Жомарт Токаев занимал важные для будущего Казахстана должности. Образованный дипломат, знающий несколько языков, искусный политик, государственный деятель. Месяцы рождения также совпадают.

- Когда 22 мая у меня родились внуки-первенцы, я сразу сказала: «Пусть будут Касымом и Жомартом». Сегодня мои внуки растут похожими на президента, - сказала бабушка близнецов Зульфия Жолдасова.

Мальчики в будущем мечтают стать дипломатами и встретиться со своим тезкой Касым-Жомартом Токаевым.

Исследователи науки антропонимики утверждают, что судьба человека определяется его именем. По словам отца близнецов, в некоторых чертах характера они похожи на Главу государства Касым-Жомарта Токаева.

В Актау близнецы Касым и Жомарт делят на двоих прозвище «Президент»


- Дети всегда в поиске. Участвуют в различных образовательных конкурсах и олимпиадах, занимают призовые места. По характеру они очень серьезные, коммуникабельные, обладают качествами дипломатов. Касым-Жомарт Токаев для них образец для подражания, во время его выступлений на телеканалах стараются не пропустить ни единого слова и внимательно слушают. Чтобы достичь цели - выучить как можно больше языков - они ходят на дополнительные кружки, изучают английский язык. В будущем они хотят выучить французский и китайский языки, - рассказал отец близнецов Ерлан Мауленов.

У казахов традиция – называть новорожденных в честь исторических событий или известных людей. Имя Касым-Жомарт стало популярным после 2019 года.

Фото: mangystaumedia.kz



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