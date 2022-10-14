Информационное сообщение для кандидатов в Президенты Республики Казахстан 2022 г.

Выборы 2022
Общие условия предоставления ТОО "Лада Пресс" интернет-площадей на cайте www.lada.kz кандидатам в Президенты Республики Казахстан, участвующим во внеочередных выборах Президента Республики Казахстан 20 ноября 2022 года.
ТОО "Компания "Лада Пресс" - собственник сайта www.lada.kz (далее – Сайт) в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года "О выборах в Республике Казахстан" информирует кандидатов в Президенты Республики Казахстан (далее – Кандидат) о размере оплаты, об условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения на Сайте материалов предвыборной агитации (далее – агитационные материалы) для участия во внеочередных выборах 20 ноября 2022 года, назначенных Указом Президента Республики Казахстан № 1019 от 21 сентября 2022 года.
Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации Кандидатов в Президенты Республики Казахстан и заканчивается в 00 часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется после 18.00 часов 21 октября 2022 года до 00.00 часов 19 ноября 2022 года.
Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником Сайта и Кандидатом, либо с уполномоченным представителем Кандидата.
Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении Кандидата либо его уполномоченного представителя, которые затем фиксируются в договоре.
Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов в порядке очередности путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.
К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:
1. Копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;
2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;
3. Копия удостоверения личности лица, подающего заявление;
4. Документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.
Очередность размещения на Сайте агитационных материалов Кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений. Размещенные материалы будут доступны в desktop-версии и в мобильной версии Сайта.
Все публикации, содержащие предвыборную агитацию, сопровождаются информацией об источниках финансирования.
В случае несоблюдения требований Законодательства о выборах в Республике Казахстан редакция вправе отказать в размещении соответствующего агитационного материала.
Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.
Стоимость размещения материалов:
1. Баннер 1100*100 + мобильная версия 320*100 рх – 420 000 тенге за 10 дней, без НДС;
2. Баннер размером 300*400 + мобильная версия 320*100 рх – 340 000 тенге за 10 дней, без НДС;
3. Информационное сообщение в Основной ленте новостей Сайта www.lada.kz, с дублированием в социальные сети Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте, Фейсбук – 800 000 тенге, без НДС;
* Стоимость размещения указана без НДС, так как ТОО "Лада Пресс" является неплательщиком НДС
Технические требования к материалам для размещения:
- интернет-баннер:
Файлы JPG, GIF, SWF размером не более 100-150 кб.;
- публикации в социальных сетях:
Расширения файлов mp4 и mov - для видео, jpg и png - для фото.
Продолжительность видео: минимальная продолжительность ролика - 3 секунды, максимальная - 60 секунд.
Формат для изображений: горизонтальное изображение - 1,91:1 или 4:5, квадратное - 1:1, разрешение: горизонтальное изображение - 1080×566 пикселей, квадратное - 1080×1080 пикселей.
Текст - 2200 знаков (инстаграм), 1024 знака (телеграм)
- PR материалы:
Текстовый материал в формате Ворд, объемом не более 5000 знаков, шрифт не менее 12 кегля;
Одно изображение обязательно, допускается до 10 фото высокого разрешения + до 5 гиперссылок по теме материала;
Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.
Заявки принимаются с 21 октября 2022 года по 18 ноября 2022 года включительно в письменном виде от кандидатов, в рабочие дни (пн.-пт.) с 09:00 до 18:00 (по времени Актау) по следующему адресу:
Республика Казахстан, 130000, г.Актау, 5 мкр., зд.17/1.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: +7 707 960 1304
ТОО "Компания "Лада Пресс" - собственник сайта www.lada.kz (далее – Сайт) в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года "О выборах в Республике Казахстан" информирует кандидатов в Президенты Республики Казахстан (далее – Кандидат) о размере оплаты, об условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения на Сайте материалов предвыборной агитации (далее – агитационные материалы) для участия во внеочередных выборах 20 ноября 2022 года, назначенных Указом Президента Республики Казахстан № 1019 от 21 сентября 2022 года.
Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации Кандидатов в Президенты Республики Казахстан и заканчивается в 00 часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется после 18.00 часов 21 октября 2022 года до 00.00 часов 19 ноября 2022 года.
Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником Сайта и Кандидатом, либо с уполномоченным представителем Кандидата.
Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении Кандидата либо его уполномоченного представителя, которые затем фиксируются в договоре.
Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов в порядке очередности путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.
К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:
1. Копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;
2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;
3. Копия удостоверения личности лица, подающего заявление;
4. Документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.
Очередность размещения на Сайте агитационных материалов Кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений. Размещенные материалы будут доступны в desktop-версии и в мобильной версии Сайта.
Все публикации, содержащие предвыборную агитацию, сопровождаются информацией об источниках финансирования.
В случае несоблюдения требований Законодательства о выборах в Республике Казахстан редакция вправе отказать в размещении соответствующего агитационного материала.
Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.
Стоимость размещения материалов:
1. Баннер 1100*100 + мобильная версия 320*100 рх – 420 000 тенге за 10 дней, без НДС;
2. Баннер размером 300*400 + мобильная версия 320*100 рх – 340 000 тенге за 10 дней, без НДС;
3. Информационное сообщение в Основной ленте новостей Сайта www.lada.kz, с дублированием в социальные сети Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте, Фейсбук – 800 000 тенге, без НДС;
* Стоимость размещения указана без НДС, так как ТОО "Лада Пресс" является неплательщиком НДС
Технические требования к материалам для размещения:
- интернет-баннер:
Файлы JPG, GIF, SWF размером не более 100-150 кб.;
- публикации в социальных сетях:
Расширения файлов mp4 и mov - для видео, jpg и png - для фото.
Продолжительность видео: минимальная продолжительность ролика - 3 секунды, максимальная - 60 секунд.
Формат для изображений: горизонтальное изображение - 1,91:1 или 4:5, квадратное - 1:1, разрешение: горизонтальное изображение - 1080×566 пикселей, квадратное - 1080×1080 пикселей.
Текст - 2200 знаков (инстаграм), 1024 знака (телеграм)
- PR материалы:
Текстовый материал в формате Ворд, объемом не более 5000 знаков, шрифт не менее 12 кегля;
Одно изображение обязательно, допускается до 10 фото высокого разрешения + до 5 гиперссылок по теме материала;
Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.
Заявки принимаются с 21 октября 2022 года по 18 ноября 2022 года включительно в письменном виде от кандидатов, в рабочие дни (пн.-пт.) с 09:00 до 18:00 (по времени Актау) по следующему адресу:
Республика Казахстан, 130000, г.Актау, 5 мкр., зд.17/1.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: +7 707 960 1304