Житель Актау стал регулировщиком из-за неработающего светофора





Прохожий-регулировщик попал на видео, которое сняли очевидцы.Действие происходило на перекрестке в 11 микрорайоне. Причиной автомобильного затора стал неработающий светофор.Позднее в Сети появилось видео, на котором видно, что недалеко от регулировщика-любителя припарковалось полицейские авто и к перекрестку пошёл сотрудник полиции.