Житель Актау стал регулировщиком из-за неработающего светофора

Кадр видео
Прохожий-регулировщик попал на видео, которое сняли очевидцы.
Действие происходило на перекрестке в 11 микрорайоне. Причиной автомобильного затора стал неработающий светофор.
Позднее в Сети появилось видео, на котором видно, что недалеко от регулировщика-любителя припарковалось полицейские авто и к перекрестку пошёл сотрудник полиции.
Действие происходило на перекрестке в 11 микрорайоне. Причиной автомобильного затора стал неработающий светофор.
Позднее в Сети появилось видео, на котором видно, что недалеко от регулировщика-любителя припарковалось полицейские авто и к перекрестку пошёл сотрудник полиции.
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