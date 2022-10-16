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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:40

Просмотров: 210

Онкологи Мангистау при бесплатном осмотре выявили два случая подозрения на рак

В Мангистауском онкологическом центре, прошедшем 15 октября, в субботу, прошёл День открытых дверей по профилактике рака молочной железы. Выявлено два случая подозрения на патологию. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Фото из архива Lada.kz
Женщин бесплатно проконсультировали и провели для них бесплатные обследования врачи-маммологи высшей категории.

За полдня 65 женщин получили консультации специалистов, 57 - прошли УЗИ молочной железы, 35 обследованы аппаратом маммографии. В результате у двух женщин выявлено подозрение на злокачественную опухоль груди.

- Показатель по онкологическим заболеваниям молочной железы и шейки матки, колоректальному раку в этом году вырос на 73,1 процента. За девять месяцев 2021 года обследовано 12 816 женщин. За аналогичный период текущего года обследование прошли 22 189 представительниц слабого пола. Хотелось бы напомнить, что чем раньше выявлена болезнь, тем легче и результативнее её лечение. Только при своевременном обращении у врачей будет возможность провести обследование и предотвратить заболевание. Для этого у нас созданы все условия, - прокомментировал Тимур Сабитулы, заместитель директора центра.



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