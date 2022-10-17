Спилили и оставили: сухие ветки разбросаны в микрорайонах Актау

- Дети разбирают сухие ветки, а потом разбрасывают по микрорайону. Можно же сразу после себя убрать, а не оставлять на произвол судьбы, - говорит житель дома №33.

Как говорят жители 11 микрорайона, работники ТОО «Green City Aktau» неделю назад срезали частично сухостой, оставили его после себя, так и не убрав.Жители 14 микрорайона также сообщают о том, что сухие ветки давно спилили и бросили.Аналогичная ситуация после спила сухостоя наблюдается и в 7 микрорайоне.