В Мангистау военную присягу приняли призванные в Пограничную службу КНБ РК новобранцы

Принятие присяги. Фото предоставлено пресс-центром департамента

Новобранцев поздравил полковник Алмат Жанбаев, заместитель начальника департамента.



На церемонии принятия присяги присутствовали родные и близкие военнослужащих.



- Мы приехали из Шымкента, – рассказывает Динара Ходжагулова, мама новобранца. – Мы не видели нашего сына месяц. Он так возмужал за это время. Мы все им гордимся и считаем, что служба в армии – долг каждого мужчины. Уже познакомились с его командирами, записали их телефоны. Видно, что они заботятся о наших мальчиках.



Еще на этапе отбора в департаментах по делам обороны призывники, как сообщают в ведомстве, прошли тщательное медицинское обследование, а также психологическое тестирование. Для службы на границе имеет значение образование, социальная характеристика, моральные качества и даже семейное положение.