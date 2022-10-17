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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:33

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В Мангистау военную присягу приняли призванные в Пограничную службу КНБ РК новобранцы

Клятву на верность Родине принесли свыше 80 молодых солдат. Все они были призваны осенью этого года из Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областей и Шымкента. Об этом сообщили в пресс-центре областного департамента Пограничной Службы КНБ РК.

Принятие присяги. Фото предоставлено пресс-центром департамента
Новобранцев поздравил полковник Алмат Жанбаев, заместитель начальника департамента.

На церемонии принятия присяги присутствовали родные и близкие военнослужащих.

- Мы приехали из Шымкента, – рассказывает Динара Ходжагулова, мама новобранца. – Мы не видели нашего сына месяц. Он так возмужал за это время. Мы все им гордимся и считаем, что служба в армии – долг каждого мужчины. Уже познакомились с его командирами, записали их телефоны. Видно, что они заботятся о наших мальчиках.

Еще на этапе отбора в департаментах по делам обороны призывники, как сообщают в ведомстве, прошли тщательное медицинское обследование, а также психологическое тестирование. Для службы на границе имеет значение образование, социальная характеристика, моральные качества и даже семейное положение.



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