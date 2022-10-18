«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 18 Октября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.88 KZT
  • €1 = 465.12 KZT
  • 1 RUB = 7.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:15

Просмотров: 10

В Актау морские пехотинцы простились с боевым знаменем

В бригаде морской пехоты Актауского гарнизона морские пехотинцы попрощались с боевым знаменем. Срочную службу завершили около 600 военнослужащих. Об этом сообщил Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы гарнизона.

Прощание со знаменем. Фото предоставлено Н.Шалабаевым
В течение года, как сказал Нурбол Шалабаев, военнослужащие освоили воинские специальности, достигли значительных результатов в боевой подготовке, неоднократно на практике демонстрировали высокую боевую выучку во время стратегических командно-штабных учений «Батылтойтарыс», «Айбалта-2022».

Они пожелали успешной службы молодому пополнению осеннего призыва, принесшим присягу на верность Родине.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, примерную воинскую дисциплину, высокие показатели в боевой и физической подготовке морских пехотинцев наградили грамотами, благодарственными письмами в адрес родителей, фотоальбомами о службе и памятными подарками. Некоторым военнослужащим присвоены очередные воинские звания.

- Вы прошли путь настоящих мужчин и патриотов своей страны, мы все гордимся вами. В течение года службы вы проявили себя с наилучшей стороны, приняли участие во многих учениях и конкурсах, показали отличные результаты по боевой и государственно-правовой подготовке, желаю вам счастливого пути, - напутствовал гвардии подполковник Ринат Шарипов, заместитель командира бригады по воспитательной и идеологической работе.

По уже сложившейся традиции военнослужащие срочной службы в последний раз спели гимн морского пехотинца, а весь личный состав бригады прошел торжественным маршем перед увольняемыми в запас военнослужащими.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика