В Актау морские пехотинцы простились с боевым знаменем

Прощание со знаменем. Фото предоставлено Н.Шалабаевым

В течение года, как сказал Нурбол Шалабаев, военнослужащие освоили воинские специальности, достигли значительных результатов в боевой подготовке, неоднократно на практике демонстрировали высокую боевую выучку во время стратегических командно-штабных учений «Батылтойтарыс», «Айбалта-2022».



Они пожелали успешной службы молодому пополнению осеннего призыва, принесшим присягу на верность Родине.



За добросовестное исполнение служебных обязанностей, примерную воинскую дисциплину, высокие показатели в боевой и физической подготовке морских пехотинцев наградили грамотами, благодарственными письмами в адрес родителей, фотоальбомами о службе и памятными подарками. Некоторым военнослужащим присвоены очередные воинские звания.



- Вы прошли путь настоящих мужчин и патриотов своей страны, мы все гордимся вами. В течение года службы вы проявили себя с наилучшей стороны, приняли участие во многих учениях и конкурсах, показали отличные результаты по боевой и государственно-правовой подготовке, желаю вам счастливого пути, - напутствовал гвардии подполковник Ринат Шарипов, заместитель командира бригады по воспитательной и идеологической работе.



По уже сложившейся традиции военнослужащие срочной службы в последний раз спели гимн морского пехотинца, а весь личный состав бригады прошел торжественным маршем перед увольняемыми в запас военнослужащими.