Медики в Актау поддержали челлендж с флагом Казахстана

Пост с фотографией казахстанского флага опубликовал отечественный продюсер Нурлан Коянбаев. Президент Касым-Жомарт Токаев оставил свой комментарий под этим постом, тем самым поддержав челлендж.В стороне не остались и врачи Станции скорой и неотложной медицинской помощи в Актау.Они записали видео в поддержку челленджа, в котором пожелали, чтобы наш государственный флаг развивался вечно.