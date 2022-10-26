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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:17

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Какую медицинскую помощь могут получать пациенты с социально значимыми и хроническими заболеваниями в Мангистау

В Мангистауском филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования» ответили на часто задаваемые вопросы от пациентов с социально значимыми и хроническими заболеваниями.

Иллюстративное фото
По словам Елдеша Космаганбетова, директора филиала, довольно часто жители области вопрос: «Неужели меня оставят без медицинской помощи, если я не застрахован в системе ОСМС, но у меня артериальная гипертензия, онкологическое заболевание, сахарный диабет».

• При наличии одного или нескольких социально значимых или хронических заболеваний человеку обязательно окажут всю необходимую плановую медицинскую помощь, которая полагается при данном заболевании. Даже если у него нет статуса застрахованности. Это предусмотрено гарантированным объёмом бесплатной медицинской помощи, то есть пакетом ГОБМП. Но, для этого жители области с социально значимыми болезнями должны состоять на диспансерном учете в поликлинике по месту прикрепления, - прокомментировал Елдеш Комаганбетов.

Рассмотрим четыре возможных варианта ситуаций:

1. Если я стою на Д-учете, но не застрахован в ОСМС, смогу ли я получать консультативно-диагностическую помощь бесплатно?
Да. Но только в том объеме, который предусмотрен по вашему заболеванию.

2. Если я стою на Д-учете и застрахован в системе ОСМС, что я буду получать?

Вы будете получать лечение по своему заболеванию. Также при необходимости и по показаниям вы получите доступ к расширенному пакету медицинских услуг в пакете ОСМС, в том числе к дорогостоящим диагностическим обследованиям.
3. Если я еще не стою на Д-учете и при этом не застрахован в системе ОСМС, я смогу получать бесплатную медицинскую помощь?
Вы не сможете получать бесплатно плановую медицинскую помощь, в том числе консультативно-диагностическую, пока диагноз не будет подтверждён и вас не поставят на Д-учет. Также вам не смогут выдать направления на консультативно-диагностические услуги за счет ОСМС, необходимые для уточнения диагноза.
4. Если я еще не стою на Д-учете, но при этом застрахован в системе медстрахования?
В этом случае вы сможете пройти все необходимые обследования за счет ОСМС и получать лечение не только в рамках своего заболевания, предусмотренном ГОБМП, но и в расширенном страховом пакете по другим заболеваниям и состояниям.

Список социально значимых и хронических заболеваний:

- Туберкулез
- Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
- Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени
- Злокачественные новообразования
- Сахарный диабет
- Психические расстройства и расстройства поведения
- Детский церебральный паралич
- Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев)
- Ревматизм
- Системные поражения соединительной ткани
- Дегенеративные болезни нервной системы
- Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
- Некоторые орфанные заболевания



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