Какую медицинскую помощь могут получать пациенты с социально значимыми и хроническими заболеваниями в Мангистау

Иллюстративное фото

По словам Елдеша Космаганбетова, директора филиала, довольно часто жители области вопрос: «Неужели меня оставят без медицинской помощи, если я не застрахован в системе ОСМС, но у меня артериальная гипертензия, онкологическое заболевание, сахарный диабет».



• При наличии одного или нескольких социально значимых или хронических заболеваний человеку обязательно окажут всю необходимую плановую медицинскую помощь, которая полагается при данном заболевании. Даже если у него нет статуса застрахованности. Это предусмотрено гарантированным объёмом бесплатной медицинской помощи, то есть пакетом ГОБМП. Но, для этого жители области с социально значимыми болезнями должны состоять на диспансерном учете в поликлинике по месту прикрепления, - прокомментировал Елдеш Комаганбетов.



Рассмотрим четыре возможных варианта ситуаций:



1. Если я стою на Д-учете, но не застрахован в ОСМС, смогу ли я получать консультативно-диагностическую помощь бесплатно?

Да. Но только в том объеме, который предусмотрен по вашему заболеванию.



2. Если я стою на Д-учете и застрахован в системе ОСМС, что я буду получать?



Вы будете получать лечение по своему заболеванию. Также при необходимости и по показаниям вы получите доступ к расширенному пакету медицинских услуг в пакете ОСМС, в том числе к дорогостоящим диагностическим обследованиям.

3. Если я еще не стою на Д-учете и при этом не застрахован в системе ОСМС, я смогу получать бесплатную медицинскую помощь?

Вы не сможете получать бесплатно плановую медицинскую помощь, в том числе консультативно-диагностическую, пока диагноз не будет подтверждён и вас не поставят на Д-учет. Также вам не смогут выдать направления на консультативно-диагностические услуги за счет ОСМС, необходимые для уточнения диагноза.

4. Если я еще не стою на Д-учете, но при этом застрахован в системе медстрахования?

В этом случае вы сможете пройти все необходимые обследования за счет ОСМС и получать лечение не только в рамках своего заболевания, предусмотренном ГОБМП, но и в расширенном страховом пакете по другим заболеваниям и состояниям.



Список социально значимых и хронических заболеваний:



- Туберкулез

- Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

- Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени

- Злокачественные новообразования

- Сахарный диабет

- Психические расстройства и расстройства поведения

- Детский церебральный паралич

- Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев)

- Ревматизм

- Системные поражения соединительной ткани

- Дегенеративные болезни нервной системы

- Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы

- Некоторые орфанные заболевания